Predoiu, mesaj pentru Guvernul Indiei, după accidentul aviatic din Gujarat

Premierul interimar Cătălin Predoiu a transmis, joi, un mesaj de condoleanțe Guvernului Indiei, în urma tragicului accident aviatic petrecut pe un aeroport din statul Gujarat. Tragedia a avut loc la scurt timp după decolarea unui avion Air India, la bordul căruia se aflau cel puțin 242 de pasageri.

Un avion al companiei Air India, cu destinația Londra, s-a prăbușit la câteva minute după ce a decolat din orașul Ahmedabad. La bordul aeronavei se aflau 242 de pasageri. Potrivit informațiilor furnizate de turnul de control al aeroportului din Ahmedabad, acesta a decolat la ora 13:39, ora locală (11:09, ora României).

La scurt timp după decolare, piloții au emis un semnal de urgență „Mayday”, apelul standard utilizat la nivel internațional pentru a semnala o situație critică. Turnul de control a încercat imediat să ia legătura cu aeronava pentru a obține detalii suplimentare, însă nu a mai primit niciun răspuns din partea echipajului.

The full sequence from take-off to crash—final moments of Air India 171 captured on CCTV. Clear catastrophic lack of lift just seconds after liftoff. pic.twitter.com/l6UAzZ3wtJ

— Shiv Aroor (@ShivAroor) June 12, 2025