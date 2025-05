Monden Prăbușirea lui Meghan Markle. Strategia de redresare a imaginii a eșuat







Meghan Markle traversează o perioadă dificilă în ceea ce privește imaginea sa publică în Regatul Unit, unde nivelul de susținere din partea populației a atins cel mai scăzut punct din ultimii opt ani, în ciuda eforturilor sale recente de a-și reconstrui reputația prin proiecte media și apariții publice.

Meghan Markle, la cel mai scăzut nivel de popularitate

Conform unui nou sondaj realizat de YouGov între 6 și 7 mai 2025, doar 20% dintre britanici au o părere favorabilă despre Ducesa de Sussex, în timp ce un procent covârșitor de 65% exprimă opinii negative.

Aceasta este cea mai slabă cotă de popularitate înregistrată pentru Meghan Markle de la începutul măsurării datelor, în anul 2017. Deși diferența față de sondajul precedent (din februarie 2025) este mică – când avea 21% favorabilitate și același nivel de 65% negativ – scăderea confirmă un trend descendent.

Proiectele recente nu au convins publicul britanic

În ciuda eforturilor recente de a-și reconstrui imaginea publică, Meghan Markle nu pare să fi recâștigat simpatia britanicilor. Anul acesta, Ducesa a lansat mai multe inițiative: un show culinar pe Netflix, un podcast și o linie de produse sub brandul său, As Ever.

De asemenea, a început să fie mai activă pe rețelele de socializare, postând imagini din viața de familie alături de Prințul Harry și cei doi copii ai lor. Cu toate acestea, implicarea sa mediatică nu s-a reflectat în creșterea aprecierii publicului britanic, care rămâne reticent în ceea ce privește cuplul regal.

Și Prințul Harry pierde teren în ochii britanicilor

Nu doar Meghan Markle se confruntă cu o scădere de imagine, ci și soțul ei, Prințul Harry. Conform aceluiași sondaj realizat de YouGov, doar 27% dintre britanici mai au o opinie pozitivă despre el, în timp ce 63% îl privesc negativ.

Este cel mai slab scor înregistrat pentru Harry din anul 2023 până în prezent. Această prăbușire vine în contextul interviului acordat recent BBC, după ce a pierdut procesul legat de securitatea sa în Marea Britanie.

Popularitatea în declin a celor doi sugerează că, în ciuda reorientării lor spre media și proiecte independente, imaginea publică în Marea Britanie rămâne serios afectată, scrie express.co.uk