Povestea unui tată care nu-și mai vede fiica de peste trei luni. A depus cinci plângeri

Un bărbat din Caracal reclamă că nu și-a mai putut vedea fiica de 5 ani de peste 100 de zile, după ce relația sa cu fosta soție, de origine marocană, s-a destrămat. Acesta a declarat că legătura cu copilul este extrem de dificilă și că, pentru a putea vorbi cu fiica prin apel video, i se cere să trimită bani, potrivit România TV.

„Dacă doresc să o văd prin apel video, trebuie să trimit bani”, a declarat tatăl.

Bărbatul a povestit că s-a căsătorit cu El Khayati Sara în Maroc, în decembrie 2018, iar din căsnicie a rezultat fiica lor, Vlădescu Amira Maria Camelia. Problemele au început în septembrie 2023, când soția l-a agresat fizic și i-a adresat injurii mamei sale. Incidentul a fost raportat poliției, iar conflictul a fost considerat aplanat la acel moment.

Tatăl a mai povestit că situația s-a complicat rapid. Într-o zi, soția sa a sunat la 112, susținând că ar fi sechestrată în casă, apel efectuat însă de o cunoștință a acesteia. „În această perioadă, soția mea purta conversații zilnice cu o angajată a DGASPC Olt”, a explicat tatăl.

Tensiunile au escaladat și mai mult după ce acesta a încetat să mai trimită bani familiei fostei soții din Maroc, care include părinții și opt frați ai acesteia.

În iulie 2024, mama copilului a apelat din nou 112, reclamând agresiuni asupra ei și a minorei. Autoritățile nu au confirmat faptele, dar copilul a fost dus la DGASPC Olt. Tatăl a încercat să ia legătura cu fiica sa, însă fără succes. Există o ordonanță președințială care stabilește un program de vizite de tip „15 zile cu 15 zile”, dar aceasta nu este respectată, iar tatăl acuză că nu i se permite să vadă copilul.

Bărbatul a mai povestit că fosta soție a înscris copilul la o altă școală și grădiniță fără acordul lui, invocând atribuțiile DGASPC Olt. Totodată, fosta soție a depus mai multe reclamații nefondate împotriva tatălui, inclusiv acuzații false de trafic de persoane și presupuse dosare penale în Spania.

În prezent, există cinci plângeri penale privind nerespectarea ordonanței președințiale și posibila alienare parentală. Tatăl reclamă lipsa de implicare a autorităților.

„DGASPC Olt îmi spune să rezolv problema în familie, Autoritatea Tutelară și Poliția Caracal spun că ordonanța este doar o adresă de corespondență, iar Parchetul refuză implicarea. Mă simt pasat de la o instituție la alta, fără ca situația copilului meu să fie o prioritate.”

De asemenea, tatăl a mai spus că fosta soție intenționează să plece cu copilul în Maroc, ceea ce îl îngrijorează profund. El a acuzat faptul că documentele de ședere ale soției, valabile ca membru de familie al unui cetățean român, au fost prelungite pentru 5 ani, fără a ține cont de procesul de divorț și de stabilirea domiciliului minorului.

Copilul locuiește acum la adresa fostei soții, iar tatăl spune că fiica sa este frecvent certată de un bărbat necunoscut și că există riscul pierderii anului preșcolar. În prezent, minora figurează înscrisă la două grădinițe din Caracal.