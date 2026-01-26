Social

Un copil a murit după ce a căzut de la înălțime, într-un bloc de opt etaje din Oradea

Un copil a murit după ce a căzut de la înălțime, într-un bloc de opt etaje din Oradea
Din cuprinsul articolului

Un minor a murit luni dimineață după ce a căzut de la înălțimea unui bloc cu opt etaje, incidentul fiind semnalat autorităților printr-un apel la 112, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor.

Un minor și-a pierdut viața după ce a căzut de la înălțime lângă un bloc de opt etaje din Oradea

Luni dimineață, în jurul orei 07.50, un apelant a sesizat numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că un minor a căzut de la înălțime lângă un bloc de locuințe cu opt etaje de pe strada Eforiei, în municipiul Oradea.

La adresa semnalată s-au deplasat de urgență echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un grup de pompieri din Detașamentul 1 Oradea, care au încercat să-i salveze viața minorului căzut de la înălțime.

Medicul SMURD a fost nevoit să declare decesul minorului, din cauza rănilor care erau incompatibile cu viața

La fața locului a ajuns echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea, care a preluat situația medicală a minorului implicat în incident. Medicul echipajului a evaluat rapid starea victimei și a constatat că aceasta prezenta leziuni severe, incompatibile cu viața, fiind imposibilă acordarea unei intervenții care să îi salveze viața.

După evaluarea medicală, medicul echipajului SMURD Oradea, a declarat decesul minorului,  a transmis locotenentul colonel Camelia Roșca, purtătorul de cuvânt al Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor.

Autoritățile anchetează tragedia minorului căzut de la etajul opt

Incidentul a avut loc într-o zonă rezidențială din municipiul Oradea, în spatele Lotus Center, în zona Grand Hill. La fața locului a fost adus și tatăl minorului, însoțit de un echipaj de poliție, pentru a încerca identificarea victimei. Potrivit primelor informații, adolescentul ar fi căzut de pe terasa blocului.

Cazul a fost preluat de instituțiile abilitate, care desfășoară cercetări pentru clarificarea circumstanțelor. Echipele de RER au curățat sângele de pe carosabil, iar autoritățile precizează că, în prezent, nu există suspiciunea ca persoana să fi fost victima vreunei infracțiuni.

 

