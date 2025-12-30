Timpul s-a oprit în locul perfect din Europa, care se află la câteva ore distanță de București

În inima Europei se află un sat rupt de realitate, unde timpul pare să fi stat în loc. Străzile pietruite și clădirile cu fațade istorice păstrează farmecul autentic al unei lumi din trecut.

Aici, automobilele nu au voie să circule iar locuitorii și vizitatorii se plimbă pe jos sau cu bicicleta, păstrând aerul curat și atmosfera liniștită a locului, scrie Vita Molyneux, reporter de călătorii.

Ascuns în Alpii Elvețieni, Gimmelwald pare desprins de lumea reală. Acest sat pitoresc a rămas practic neatins de ritmul alert al lumii moderne. Aici, mașinile sunt complet interzise, iar tradiția încă dictează ritmul vieții cotidiene, povestește Vita Molyneux.

Casele din lemn, bine conservate, sunt împodobite cu jardiniere pline de flori, iar uneori pe străduțele sale înguste zărești capre păscând liniștit. Cu o populație de doar 130 de locuitori, satul nu este inaccesibil vizitatorilor, oferind însă o experiență de vacanță cu totul aparte, în care timpul pare să încetinească.

Situat la capătul văii Lauterbrunnen, la circa 60 de kilometri sud-est de Berna, Gimmelwald poate părea mic, dar farmecul său este uriaș. Priveliștile spectaculoase asupra munților înconjurători și străduțele sale fac din acest sat un loc ideal pentru plimbări și explorări, oferind o adevărată evadare din viața agitată pe care o trăim cu toții zi de zi.

Când vine vorba de activități turistice, Gimmelwald nu se remarcă prin muzee sau galerii, ci mai degrabă prin oportunitatea de a trăi o experiență autentică alături de localnici. Viața aici curge într-un ritm idilic, iar vizitatorii pot savura acest farmec fără artificii culturale sofisticate.

Nu veți găsi lanțuri de magazine, dar veți descoperi tarabe pline cu brânzeturi tradiționale, gemuri făcute în casă și suveniruri locale, chiar în fața gospodăriilor sătenilor. Aici, comerțul funcționează pe încredere: cumpărătorii își lasă banii într-o pușculiță, așa cum fac cei care locuiesc în sat de generații.

Accesul cu mașina este imposibil, satul fiind complet inaccesibil autovehiculelor. Cei care vin din Interlaken pot ajunge cu mașina la stația telecabinei de la Stechelberg, până aici se face aproximativ 30 de minute. De acolo, vizitatorii își lasă vehiculele în vale și urcă timp de cinci minute cu telecabina până în Gimmelwald.

Pentru iubitorii sporturilor de iarnă, Gimmelwald este ideal deoarece este situat direct pe vârful uneia dintre cele mai renumite pârtii din Elveția. Această localitate pitorească este conectată prin telecabină atât de la Stechelberg către Mürren, cât și mai sus, până la Schilthorn.

Zona de schi în care se află Gimmelwald este recunoscută drept cea mai înaltă din Berner Oberland sau Berna Superioară, din cantonul Berna, oferind o varietate impresionantă de pârtii pentru toate nivelurile de pregătire.

O zi tipică poate începe cu o coborâre cu telecabina până la Mürren, urmată de ore de schi pe trasee care variază de la pârtii dificile cum ar fi Black Diamond până la pârtii ușoare pentru începători.

Pentru cei care își doresc să experimenteze ritmul vieții Alpilor elvețieni, Gimmelwald este destinația ideală pentru câteva zile de odihnă. Mai trebuie spus că aici, temperaturile sunt foarte de scăzute în timpul iernii, a concluzionat Vita Molyneux.