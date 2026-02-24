Povestea unei „Princess Warrior”. Florentina Olar este în prim-planul unui documentar despre sport și feminitate

De Dragobete, pe 24 februarie, a fost lansat un alt episod al documentarului „Princess Warrior”, un proiect al Federația Română de Fotbal dedicat promovării sportului feminin și poveștilor din spatele performanței.

Evenimentul a adus în fața publicului până acum patru sportive care au reprezentat România la cu mândrie, iar de această dată a fost vorba despre Florentina Olar, fostă membră a Echipei Naționale de Fotbal Feminin, cunoscută pentru cariera sa remarcabilă în fotbalul feminin, atât la nivel de club, cât și la nivel internațional.

Ea a evoluat mult timp ca mijlocaș și căpitan al Echipei Naționale de Fotbal Feminin a României, unde a adunat 201 selecții, un record absolut în fotbalul românesc, atât masculin, cât și feminin. Florentina a debutat la echipa națională în anul 2001 și a jucat acolo peste 23 de ani, până în 2025, când și-a anunțat retragerea din activitatea internațională.

Ofițerul de presă al federației a explicat în cadrul conferinței de lansare că întreg proiectul face parte dintr-o campanie prin care instituția își propune să apropie publicul de echipa națională feminină.

„Vorbim despre suportul neîntrerupt al fanilor, despre interacțiunea deschisă cu jucătoarele, dar și despre un fotbal intens, mai aproape, mai spectaculos, mai divers decât crezi”, a declarat ea.

Proiectul „Princess Warrior” a fost inițiat în urmă cu mai bine de trei ani, cu scopul de a face cunoscute poveștile, încercările și reușitele sportivelor românce. Alături de regizoarea Ioana Turcan, echipa a dezvoltat inițial o platformă online care integra poveștile a două sportive și a urmat apoi o serie de documentare.

„Proiectul nu se oprește aici. Plănuim să realizăm mai multe episoade și, în plus, sper foarte tare să realizăm o expoziție itinerantă, care să includă diverse elemente din parcursul profesional, dar și personal al sportivelor noastre”, a mai precizat reprezentanta federației.

Episodul lansat pe data de 24 februarie o are în centru pe Florentina Olar, fostă căpitană a echipei naționale, retrasă din activitate în iunie anul trecut, după aproape 24 de ani petrecuți sub tricolor și 201 selecții.

În film, sportiva vorbește deschis despre alegerile sale și despre echilibrul dintre carieră și familie. „Mi-am dorit o viață profesională, la un nivel destul de înalt, și mi-am dorit o familie”, afirmă fosta jucătoare internațională.

Una dintre temele centrale ale documentarului este revenirea în sport după maternitate, un subiect încă sensibil în fotbalul feminin.

„Nu au fost multe jucătoare care să revină după ce au născut. Și nu mi se pare corect. Pentru că și noi avem dreptul să continuăm, să facem ce ne place, ce iubim, și să nu fie văzută o sarcină ca un capăt de drum”, spune Florentina Olar în cadrul documentarului.

În același timp, fosta jucătoare subliniază importanța sprijinului din partea clubului și a familiei. „Este important pentru noi să fim fericite în afara terenului, ca să poți da randamentul maxim pe teren”, afirmă ea.

Prin „Princess Warrior”, federația încearcă să ofere nu doar vizibilitate performanței sportive, ci și o imagine mai completă a vieții din spatele terenului, cu sacrificii, alegeri personale și lupte mai puțin vizibile. Mesajul este unul de încurajare pentru generațiile tinere, anume că performanța și feminitatea, cariera și familia nu se exclud.