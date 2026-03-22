Povestea primei școli din România. Locul unde alfabetul românesc a prins viață

Prima școală din România. În inima centrului istoric al Brașov, pe strada Sf. Ioan, se află unul dintre cele mai importante repere ale patrimoniului cultural românesc: Muzeul „Prima Școală din România”, potrivit site-ului oficial al muzelui.

Acest muzeu, adesea vizitat de turiști și elevi, este situat în clădirea celei mai vechi școli românești atestate documentar, care datează din secolul al XVI-lea, fiind un simbol al luptei românilor pentru păstrarea identității culturale și lingvistice într-o perioadă dominată de influențe străine.

Construit în 1495 și consolidat de-a lungul timpului, edificiul inițial a servit ca loc de instruire pentru copiii românilor ortodocși din Brașov, într-o epocă în care majoritatea instituțiilor de învățământ erau controlate de comunitățile săsești și maghiare.

Istoricii subliniază că, în condițiile sociale ale vremii, accesul românilor la educație era limitat, iar deschiderea unei școli în limba română a reprezentat un act de afirmare culturală și socială. Potrivit documentelor istorice, aici se predau primele litere, rugăciuni și cunoștințe de bază, folosindu-se tipărituri religioase și manuscrise transmise din generație în generație.

În prezent, muzeul este organizat astfel încât vizitatorul să parcurgă un itinerar care evocă atmosfera unei săli de clasă de acum peste 400 de ani.

Mobilierul original, inclusiv bănci din lemn masiv, catedra și obiectele didactice rudimentare, creează o experiență aproape tangibilă a procesului educațional medieval. Printre exponate se află și cărți vechi, tipărite în alfabet chirilic, obiecte religioase folosite în instruirea copiilor și reproduceri ale primelor manuale românești.

Muzeul „Prima Școală din România” nu este doar un spațiu de păstrare a obiectelor istorice, ci și un loc viu de educație.

Activitățile interactive, cum ar fi atelierele de caligrafie cu stiloul și ceara, lecțiile demonstrative despre tiparul manual și expozițiile tematice despre evoluția alfabetului românesc, permit vizitatorilor să înțeleagă nu doar „ce” învățau elevii de odinioară, ci și „cum” și „de ce” aceste cunoștințe erau fundamentale pentru păstrarea limbii și identității naționale.

Un alt element de atracție îl constituie arhitectura clădirii. Deși a suferit numeroase renovări de-a lungul secolelor, fațada păstrează stilul gotic specific secolului al XV-lea, iar interiorul combină influențele medievale cu elemente de secol XVII și XVIII.

Podelele de lemn, arcadele și bolțile și frescele interioare evocă atmosfera unei epoci în care școala era nu doar loc de învățare, ci și centru comunitar, unde se discutau problemele satului și se organizau diverse evenimente religioase și sociale.

Muzeul atrage anual mii de vizitatori, atât din România, cât și din străinătate, fiind inclus în traseele culturale ale Brașovului. Elevii care vin în excursii școlare primesc lecții despre alfabetul românesc și despre importanța educației în formarea unei societăți moderne, fiind încurajați să compare metodele vechi de predare cu cele contemporane.

În plus, muzeul găzduiește periodic conferințe și simpozioane dedicate istoriei învățământului românesc și promovării patrimoniului cultural național.

Povestea muzeului este strâns legată de evoluția comunității românești din Brașov și de lupta acesteia pentru recunoaștere socială și culturală.

Prin păstrarea acestei clădiri și prin expunerea obiectelor care au aparținut elevilor și dascălilor de odinioară, muzeul reușește să transmită vizitatorilor mesajul că educația a fost și rămâne un pilon fundamental al identității naționale, un spațiu unde trecutul prinde viață și unde se poate înțelege mai bine modul în care cultura și cunoștințele se transmit între generații.