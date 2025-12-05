Povestea lansării Food Angels Hub. Unde se întâlnesc mâncarea, tehnologia și investițiile

Food Angels Hub își anunță lansarea oficială ca prima comunitate de investitori din România dedicată în mod exclusiv sectorului alimentar. Inițiativa are ca scop sprijinirea dezvoltării și creșterii accelerate a companiilor viabile și profitabile din domeniul alimentației, al ospitalității și al tehnologiilor aplicate acestui segment.

Hubul aduce împreună lideri cu expertiză solidă în HoReCa, retail, IT, servicii și investiții, iar misiunea lor este să transforme România într-un reper regional pentru inovația alimentară în Europa Centrală și de Est.

„Expertiza complementară a fondatorilor Food Angels Hub ne dă încredere că, alături de companii locale din industria alimentară și de partenerii acestei industrii, putem sprijini ecosistemul românesc de inovație alimentară. Ne dorim să lucrăm îndeaproape cu echipele de fondatori, precum și cu parteneri din sfera publică și privată, pentru a impulsiona scalarea și recunoașterea internațională a brandurilor românești din industria alimentară”, afirmă Florin Maxim, membru fondator și Managing Director Food Angels Hub.

Food Angels Hub oferă o infrastructură completă de creștere pentru companiile din producție, servicii și tehnologie alimentară – de la finanțare directă în numerar, la mentorat, consultanță strategică, acces la know-how operațional și parteneriate cu jucători consacrați din industrie.

Membrii fondatori sunt

Daniel Boaje, C-level Executive and Investor

Albert Davidoglu, C-level Executive and Investor

Daniel Donici, fondator Artesana

Alfred Dauteuil, fondator Jerry’s Pizza

Călin Ionescu, C-level Executive and Investor

Costin Mândrea, C-level Executive and Investor

Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute

Utku Ogrendil, C-level Executive and Investor

Radu Savopol, fondator 5 to go

Răzvan Gheorghiu-Testa, Partener Fondator Țuca Zbârcea & Asociații

„În cei 30 de ani petrecuți în mediul corporativ, am fost mereu fascinat de industria serviciilor alimentare – de modul în care poți încânta consumatorul și crea experiențe memorabile. La Food Angels Hub, ne propunem să identificăm noi idei cu potențial, să le susținem și să contribuim activ la îmbunătățirea experiențelor din sectorul alimentar,” adaugă Costin Mândrea, membru fondator al Food Angels Hub.

Potrivit ONU, populația globală va depăși 9,7 miliarde de oameni până în 2050, ceea ce va implica o presiune majoră asupra sistemelor alimentare mondiale. Totodată, schimbările climatice, deficitul de resurse și fragmentarea lanțurilor de aprovizionare vor accelera nevoia de inovație în producție, procesare, logistică și tehnologie alimentară.

Astfel, industria alimentară va deveni una dintre cele mai importante industrii strategice ale viitorului, nu doar din perspectiva economică, ci și a securității naționale și a stabilității geopolitice.

„În tot acest context, Food Angels Hub își propune să sprijine companiile care demonstrează deja un model funcțional, profitabil și scalabil. Ne propunem să devenim partenerul lor de creștere, oferind investiții, know-how și acces la o rețea puternică de experți și investitori din regiune”, adaugă Florin Maxim.

Membrii fondatori ai Food Angels Hub consideră că următorul pas pentru dezvoltarea ecosistemului alimentar românesc este scalarea regională.

„Există un potențial uriaș în Europa Centrală și de Est — companii locale care pot deveni branduri regionale, inovații tehnologice aplicabile întregului lanț alimentar și modele de business care pot redefini modul în care mâncarea este produsă, distribuită și consumată. Food Angels Hub își asumă misiunea de a accelera această evoluție prin investiții inteligente și colaborări strategice”, adaugă Florin Maxim.

Food Angels Hub lansează un apel către fondatorii de business-uri din industria alimentară care sunt pregătiți să facă pasul către scalare, dar și către investitorii interesați să devină parte din rețea.

Cei interesați să intre în contact cu reprezentanții Food Angels Hub o pot face accesând site-ul oficial.

Food Angels Hub este prima comunitate de investitori din România dedicată accelerării companiilor din industria alimentară, HoReCa și tehnologie aplicată acestui sector. Lansat în 2025, Hubul reunește lideri cu experiență în retail, ospitalitate, investiții și IT. Oferă antreprenorilor acces la capital, mentorat, know-how operațional și parteneriate strategice.

Misiunea Food Angels Hub este de a transforma România într-un pol regional de inovație alimentară și de a susține internaționalizarea companiilor românești, prin investiții inteligente și colaborări cu impact real asupra economiei și societății.