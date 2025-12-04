„People We Meet on Vacation”, în curând pe Netflix

Netflix adaugă pe lista sa de premiere un nou titlu care îi va încânta pe fanii comediilor romantice. Platforma va lansa „People We Meet on Vacation”, o adaptare după romanul cu același nume semnat de Emily Henry, o poveste modernă despre prietenie, reconectare și dragoste descoperită acolo unde te aștepți mai puțin, potrivit Tudum.

Cu o atmosferă plină de umor și nostalgie, „People We Meet on Vacation” se anunță a fi una dintre premierele romantice ale sezonului, adresându-se atât celor care iubesc poveștile despre prietenie transformată în dragoste, cât și fanilor adaptărilor după romane bestseller.

Filmul „People We Meet on Vacation”, urmărește parcursul a doi prieteni apropiați, aparent complet diferiți, care obișnuiesc să petreacă în fiecare an o vacanță împreună.

După un incident care le răcește relația, cei doi decid să mai încerce o ultimă escapadă, în speranța că vor putea reface legătura pierdută. În acest drum al redescoperirii, tensiunile nerezolvate și sentimentele ascunse ies treptat la suprafață.

Așadar, fanii autoarei Emily Henry au, în sfârșit, motiv de entuziasm. Netflix a lansat primul trailer pentru „People We Meet on Vacation”, adaptarea cinematografică a îndrăgitului roman semnat de Henry.

Clipul prezintă începuturile relației dintre Alex (Tom Blyth) și Poppy (Emily Bader), doi prieteni apropiați de ani buni, surprinși într-o călătorie care le pune la încercare dinamica. Filmul va debuta pe platformă pe 9 ianuarie, iar trailerul oferă deja o mostră din chimia dintre protagoniști.

„Această poveste trăiește sau moare datorită chimiei dintre Alex și Poppy, iar chimia dintre Emily și Tom este electrizantă”, a explicat regizorul Brett Haley (Hearts Beat Loud , All the Bright Places ) pentru Tudum. „Ei surprind acea dinamică a atracției contrariilor într-un mod care pare natural și autentic”, a mai declarat regizorul.

Inspirat de cartea bestseller și produs în parteneriat cu Temple Hill și 3000 Pictures, filmul urmărește povestea lui Poppy, o femeie cu spirit liber, și a lui Alex, un iubitor de rutină. Deși locuiesc în orașe diferite, cei doi își petrec fiecare vacanță de vară împreună.

Relația atent echilibrată dintre Poppy și Alex ajunge la un moment de cumpănă atunci când cei doi încep să chestioneze ceea ce părea evident pentru toată lumea din jur: dacă prietenia lor strânsă ascunde, de fapt, potențialul unei povești de dragoste. Așa cum sugerează și trailerul, părinții lui Poppy, interpretați de Alan Ruck și Molly Shannon, nu au nicio îndoială că între cei doi plutește o chimie aparte.

Pentru Haley, forța acestei povești stă tocmai în ritmul ei lent, autentic. „Este o odisee emoțională care se întinde pe aproape zece ani de prietenie, vacanțe împărtășite, transformări personale și sentimente care se maturizează încet”, explică el. „O astfel de iubire, clădită pe istorie comună și vulnerabilități împărtășite, este în același timp rară și atemporală.”

Anii petrecuți împreună de Poppy și Alex îi vor purta pe spectatori într-o călătorie proprie. De la micul lor oraș natal până în New Orleans, Barcelona, o abatere de la decorul cărții, care plasa povestea în Palm Springs, și multe alte destinații, filmul „Oameni pe care îi întâlnim în vacanță” promite să trezească pofta de viață în plină iarnă. „Ai impresia că ai călătorit cu adevărat alături de Poppy și Alex”, spune Haley.