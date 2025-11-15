Povestea escrocului crypto care a înșelat milioane de investitori

Monden

Criptomonede. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Ray Trapani, co-fondator al companiei Centra Tech, a devenit cunoscut pentru una dintre cele mai mari fraude din lumea criptomonedelor. Povestea sa surprinde drumul de la tânăr antreprenor la infractor condamnat și apoi la o persoană care încearcă să se reinventeze în mediul financiar și online.

Începuturile lui Ray Trapani

Trapani s-a născut în Florida, într-o familie modestă și a făcut probleme încă din copilărie. „De când eram mic am vrut să fiu criminal”, a spus el.

Încă de tânăr, el a fost atras de afaceri riscante și de viața luxoasă din Miami. Împreună cu prietenul său Sohrab „Sam” Sharma, a început o firmă de închirieri de mașini de lux, care însă a eșuat rapid din cauza cheltuielilor mari și a datoriilor.

Sursa foto Captură video

Eșecul în afaceri l-a împins spre lumea criptomonedelor și spre Centra Tech, compania care l-a adus pe prima pagină a ziarelor pentru toate motivele greșite.

Centra Tech – promisiuni false și milioane pierdute

În 2017, Trapani, Sharma și Robert Farkas au lansat Centra Tech, promițând un card de debit care să permită utilizatorilor să cheltuiască criptomonede ca bani obișnuiți. În realitate, cardul nu exista, iar parteneriatele cu Visa și Mastercard erau fabricate.

Campania ICO a strâns peste 25 de milioane de dolari, dar în scurt timp s-a descoperit că multe informații prezentate de companie erau false.

Ray Trapani a fost condamnat

În 2022, Trapani a pledat vinovat pentru mai multe capete de acuzare legate de fraudă și conspirație. El a primit doar timpul deja executat, trei ani de supraveghere și obligația de a returna aproape 3 milioane de dolari către victime. Partenerul său Sharma a primit 8 ani de închisoare, iar Farkas un an și o zi. T

Trapani a cooperat cu autoritățile, ceea ce i-a redus pedeapsa. „Am mințit mult când am făcut compania. Este 100% adevărat”, a recunoscut el în instanță.

După Centra Tech, Trapani a rămas activ mediatic și online, deși mai discret. El a apărut în documentarul Netflix „Bitconned”, a participat la podcast-uri despre fraude în crypto și a anunțat un nou proiect – Cambridge & Brown – o firmă de împrumuturi cu dobânzi ridicate, destinată persoanelor cu acces limitat la credit.

În același timp, conturile sale de social media sugerează că încearcă să-și reconstruiască imaginea: „am supraviețuit și pot merge mai departe”.

Susține că piața crypto este 95% fraudă

Experții în conformitate financiară și investitori avertizează că Trapani reprezintă un „semnal roșu” din cauza trecutului său. Media continuă să-l prezinte ca un exemplu de fraudă în crypto, iar forumurile online îl descriu drept o persoană periculoasă.

Cazul său arată cât de ușor hype-ul și promisiunile mari pot masca fundamente slabe. Trapani a spus de nenumărate ori că piața crypto este „95% fraudă” și că mulți investitori au ignorat riscurile.

