Justitie Povara trecutului. Omul care îl bântuie pe Ion Iliescu și după moarte







Fostul deputat PSD Dorin Lazăr Maior, cunoscut pentru că a coordonat o adevărată „fabrică de certificate de revoluționar”, în care ar fi fost sprijinit de Ion Iliescu, cere instanțelor să-i reducă pedeapsa de 5 ani de închisoare primită în 2023, după ce a fost condamnat definitiv pentru complicitate la trafic de influență.

Dorin Lazăr Maior a fugit de două ori din țară: a fost repatriat din Emiratele Arabe Unite în 2016 și din Italia în octombrie 2023. El are deja antecedente penale, fiind condamnat anterior la 7 ani de închisoare în dosarul Romexterra, pentru șantaj. În acel caz, Maior ceruse câte un milion de lei de la trei persoane – doi afaceriști și directorul adjunct al unei bănci – pentru a nu-i denunța pentru credite acordate ilegal, potrivit libertatea.ro.

Ultima condamnare a lui Dorin Lazăr Maior datează din 19 iulie 2023, în dosarul privind complicitatea la trafic de influență. Conform instanței, Maior promisese unui alt infractor că va interveni pe lângă un presupus „văr” al Laurei Codruța Kovesi pentru a-l scăpa de dosar. Inițial, el primise 3 ani și 6 luni, pedeapsa fiind redusă în apel la 2 ani. Judecătorii Curții de Apel Târgu Mureș au fost nevoiți să adauge la această pedeapsă restul neexecutat din dosarul Romexterra – 1.186 de zile – stabilind o condamnare definitivă de 5 ani. În prezent, dosarul este pe rol la Curtea de Apel București, cu termen pe 28 august 2025.

Fostul președinte al Blocului Național al Revoluționarilor a atacat hotărârea Tribunalului Ilfov din 6 iunie 2025, prin care i s-a respins contestația la executare. În esență, Dorin Lazăr Maior susține că instanța a calculat greșit numărul de zile deja executate, motiv pentru care consideră că i s-ar fi scăzut pedeapsa cu 781 de zile, adică aproximativ doi ani și două luni.

Conform Hotărârii nr. 136/2025 a Tribunalului Ilfov, Maior argumentează că, până la 3 iunie 2021, executase efectiv 1.967 de zile de închisoare, iar instanța a considerat doar 258 de zile la contopirea pedepselor. Astfel, el solicită deducerea perioadei efectiv executate din pedeapsa curentă.

Tribunalul Ilfov i-a respins contestația, explicând că perioadele de arest provizoriu și arest la domiciliu, precum și zilele considerate ca efectuate prin muncă, sunt luate în calcul strict pentru liberarea condiționată și nu modifică termenul de executare al pedepsei.

Potrivit instanței, „regimul privind efectele pe care zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate le produc este reglementat prin dispoziţii legale (…) și acestea sunt avute în vedere strict în analiza fracţiei de îndeplinit pentru a se dispune liberarea condiţionată, iar nu la calculul pedepsei executate efectiv”.

Decizia definitivă de condamnare a fost motivată prin modul în care Dorin Lazăr Maior a încercat să „comercializeze” actul de justiție. În motivarea instanței, se arată că, în 2015, Maior a convins un alt inculpat că poate interveni pentru achitarea sa, folosindu-se de presupusa legătură cu un „văr” al Laurei Codruța Kovesi.

Instanța a concluzionat că fapta este gravă, punând în pericol actul de justiție și imaginea autorității judecătorești: „Fapta este gravă, sumele vehiculate în dosar sunt importante, punerea în discuție a unui act jurisdicțional la cele mai înalte niveluri și comercializarea lui ca marfă, subminarea unei hotărâri judecătorești de condamnare, afectarea imaginii justiției sunt vectorii de pericol social al acestei fapte și denotă o profundă lipsă de respect față de ceea ce înseamnă autoritatea judecătorească”.

În 2012, la inițiativa lui Ion Iliescu, PSD l-a numit pe Dorin Lazăr Maior în funcția de secretar executiv al PSD. Maior, acuzat în 2006 de șantaj și de legături cu lumea interlopă, a fost lider al Revoluționarilor brașoveni și fost deputat, implicat în numeroase scandaluri și agresiuni, pe numele său fiind întocmit un dosar penal pentru șantaj. În același an, liderul Blocului Național al Revoluționarilor a fost arestat, petrecând patru luni în detenție.

În 2010, Maior a fost acuzat că, prin intermediul asociației pe care o conducea, ar fi acordat certificate de revoluționar unor interlopi din Brașov. Impresionați de acest „CV”, social-democrații au decis să-l promoveze pe Dorin Lazăr Maior, care, în calitate de secretar executiv al PSD, se ocupa exact de problemele revoluționarilor.