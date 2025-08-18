Social Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, fără apă caldă. Când va fi rezolvată problema







Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, conectate la sistemul centralizat de termoficare, au rămas fără apă caldă după o avarie majoră produsă duminică pe o conductă magistrală, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii. Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, a declarat că echipele companiei încearcă să repare defecțiunea luni, însă nu poate garanta acest lucru.

Directorul Termoenergetica a afirmat că echipele au fost permanent pe teren, au identificat avaria și au izolat zona, aflată pe Splaiul Unirii, la intersecția cu Mihai Bravu.

Ea a menționat că lucrătorii au intervenit toată noaptea pentru a evacua apa din galerie, care are aproximativ cinci metri lățime și trei metri înălțime și care fusese complet inundată.

„Chiar şi la acest moment, pe anumite zone se mai scoate apa din galerie. Echipele au lucrat la foc continuu, în schimburi”, a mai spus Adela Ciudoescu, la Digi24.

Directorul Termoenergetica a declarat că peste 4.000 de blocuri racordate la sistemul centralizat de termoficare din sectoarele 2, 3 și 4 ale Capitalei nu au, în prezent, apă caldă.

„Sunt afectate sectoarele 4, 2 şi 3 deoarece nu s-a putut asigura minimul tehnic de funcţionare a centralei şi, pentru a nu periclita echipamentele energetice, centrala a trebuit să se închidă”, a coninuat Adela Ciudoescu.

Directorul a menționat, de asemenea, că echipele companiei încearcă să remedieze avaria în cursul zilei de luni, însă nu există certitudinea că acest lucru va fi posibil, întrucât galeria este încă inundată.

Termoenergetica București a anunțat că duminică a avut loc o avarie majoră pe o conductă magistrală de termoficare cu diametrul de 1.000 mm, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.

Compania a transmis că, din cauza pierderilor masive de agent termic, Elcen a oprit forțat CET Progresu pentru a evita avariile la instalațiile energetice, iar centrala va fi repornită imediat ce vor fi restabiliți parametrii minimi de funcționare, astfel încât furnizarea agentului termic să poată fi reluată în condiții de siguranță.