Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că Portul Constanța trebuie să dispună de propriile sisteme de detectare a accesului neautorizat, după incidentul în care o dronă a explodat în incinta portului. Oficialul a anunțat că a solicitat conducerii portului să prezinte, în termen de trei luni, o soluție pentru întărirea măsurilor de securitate.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a afirmat că Portul Constanța ar trebui să aibă propriile mijloace prin care să identifice orice acces neautorizat în perimetrul său, făcând referire la incidentul în care o dronă a explodat în port.

Oficialul a explicat, duminică seară, la Euronews România, că există limitări în ceea ce privește detectarea unei astfel de drone pe mare, însă consideră că situația este diferită după ce aceasta ajunge în incinta unui obiectiv strategic.

„Drona asta nu s-a văzut din largul Mării Negre, este o problemă, dar este parţial acceptabilă, având în vedere dotarea existentă şi tehnologia acestei drone. Înseamnă că drona asta, de la apă, stă deasupra apei 60 de centimetri, adică puţin. Într-o mare cu valuri, de multe ori, sub 60 de centimetri este sub creasta valului. Drona asta are foarte puţin metal pe ea.

Radarul vede, dacă fasciculul care pleacă de pe ţărm, de la radar, se loveşte de o suprafaţă care să întoarcă fasciculul înapoi, ca jocul cu laserul copiilor prin oglinzi. Dacă tu loveşti o suprafaţă absorbantă, nu se mai întoarce. Deci radarele pe care Garda de Coastă le are au nişte limitări în ceea ce priveşte acest tip de dronă, însă asta este discuţia pe largul Mării Negre”, a declarat Radu Miruţă.

Radu Miruță a afirmat că, odată ajunsă în port, o astfel de dronă ar fi trebuit să fie detectată de sistemele de securitate ale obiectivului.

„Atâta timp cât drona asta intră în port, portul nu e azi într-un loc şi mâine în alt loc. E un obiectiv strategic căruia îi ştim foarte bine poziţionarea, căruia îi ştim foarte bine căile de acces. Dincolo de existenţa Gărzii de Coastă, dincolo de existenţa Ministerului Apărării este obligatoriu ca portul în sine să aibă nişte metode prin care el singur să îşi dea seama dacă cineva fără permis intră în port. Nu a reuşit Portul Constanţa să conştientizeze aşa ceva, ceea ce mie mi se pare foarte grav”, a declarat Radu Miruţă.

Întrebat cine poartă răspunderea și ce măsuri trebuie luate, ministrul a explicat că, în calitate de ministru interimar al Transporturilor, a discutat cu reprezentanții conducerii Portului Constanța și le-a cerut să găsească o soluție pentru întărirea securității.

Radu Miruță a precizat că nu poate interveni prin decizii de management intern, însă a transmis o adresă oficială prin care a stabilit un termen de trei luni pentru prezentarea unei soluții.

„Pentru că a plecat PSD de la guvernare, sunt interimar şi la Ministerul Transporturilor. Am mers la o discuţie cu conducerea Portului Constanţa, la Constanţa. Nu aveau ce trebuie. De ce? De ce statul român a lăsat lucrurile să se ajungă acolo? Este o întrebare cu mulţi vinovaţi. Eu m-am uitat ce pot să fac eu din poziţia respectivă, pentru că eu, ca ministru al Transporturilor, nu pot să dau o decizie de management intern. Am transmis o adresă semnată de mine, ca ministru, în care le-am cerut celor din Portul Constanţa ca în 3 luni să aibă o soluţie de securitate în zona de intrare în port”, a explicat Miruţă.