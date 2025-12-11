Portugalia, paralizată de greva generală. Protest uriaș împotriva reformelor muncii

Portugalia a fost afectată de o grevă generală de proporții, organizată de cele două confederații sindicale majore, CGTP și UGT, împotriva proiectului de reformă a legislației muncii propus de guvern, pe 11 decembrie 2025.

Acțiunea de protest a provocat perturbări semnificative în transporturi, în sistemul de învățământ și în serviciile publice, pe întreg teritoriul țării. Alte sectoare, inclusiv industria și serviciile private, au înregistrat de asemenea impact, conform relatărilor din presa internațională și agențiilor de știri.

Sindicatele au convocat greva ca răspuns la pachetul de reforme propus de Guvernul portughez, care include modificări ale Codului Muncii.

Conform sindicatelor, planul guvernamental prevede facilitarea contractelor temporare pe termen lung, extinderea outsourcing‑ului și reducerea protecțiilor pentru lucrătorii concediați nejustificat.

În comunicatul de bază se menționează: „Niciun lucrător din Portugalia nu este neafectat de aceste măsuri – sunt necesare măsuri.” — declarația secretarului general al UGT, Mário Mourão.

Guvernul a susținut că reformele sunt necesare pentru flexibilizarea pieței muncii și creșterea economică, în timp ce sindicatele și unele forțe politice susțin că schimbările ar putea afecta drepturile lucrătorilor.

Mai mulți candidați la președinția țării au avertizat că reformele ar putea încălca constituția din 1976.

Greva a determinat perturbări majore în transporturile publice și private. Serviciile feroviare au fost reduse semnificativ, cu multe trenuri anulate sau operate la capacitate minimă pe durata zilei.

Aeroporturile au fost afectate de anulări și zboruri reduse, iar compania aeriană națională TAP Air Portugal a funcționat cu un număr limitat de curse. De asemenea, transportul urban și interurban a fost puternic influențat de lipsa forței de muncă participante la grevă.

🇵🇹 GRÈVE NATIONALE | PORTUGAL Piquet de grève à Autoeuropa près de Lisbonne, plus grosse usine automobile du pays, où les travailleurs sont en grève pour protester contre la réforme « Travail XXI » du gouvernement, qui prévoit plus de 100 modifications au Code du travail. pic.twitter.com/S6rxWRSH45 — Révolution Permanente (@RevPermanente) December 11, 2025

Școlile publice au fost în mare parte închise sau funcționând doar parțial, întrucât cadrele didactice și personalul auxiliar au participat la grevă.

Mai multe unități medicale au operat cu servicii minime pentru urgențe și tratarea cazurilor critice, iar programările non‑urgente au fost reprogramate sau anulate în multe centre de sănătate.

Pe lângă transport și educație, și serviciile publice precum administrațiile locale, birourile fiscale sau instituțiile de asistență socială au înregistrat un nivel redus de activitate sau au fost închise temporar.

Industria, inclusiv angajații fabricii Autoeuropa — una dintre cele mai mari din Portugalia — a fost de asemenea afectată de participarea lucrătorilor la grevă, ilustrând caracterul amploarei protestului.

Guvernul minoritar condus de premierul Luís Montenegro caută sprijin parlamentar pentru adoptarea reformelor, inclusiv din partea partidului conservator Chega.

Acest demers a generat critici din partea opoziției și a sindicatelor, care susțin că reformele pot afecta drepturile constituționale ale salariaților.

Unii observatori politici au semnalat posibilitatea ca proiectul să fie întârziat sau respins în urma unor contestații constituționale. europeanconservative.com

În ziua grevei, autoritățile au încercat să asigure serviciile esențiale prin menținerea unor niveluri minime de operare în sectoare critice, însă impactul acțiunii sindicale a fost resimțit pe scară largă