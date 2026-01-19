Populația Chinei, în scădere pe fondul unui nivel redus al natalității

Populația Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv în 2025, iar rata natalității a atins un nivel minim record, potrivit Reuters. Experții avertizează că această tendință de declin demografic se va menține și în următorii ani, ridicând îngrijorări legate de impactul economic și social.

Populația Chinei a scăzut cu 3,39 milioane de persoane în 2025, ajungând la 1,405 miliarde, o scădere mai rapidă decât în 2024. Numărul total al nașterilor a coborât la 7,92 milioane, în scădere cu 17% față de 9,54 milioane în 2024, iar rata natalității a scăzut la 5,63 la 1.000 de persoane.

Potrivit demografului Yi Fuxian de la Universitatea din Wisconsin-Madison, nașterile din 2025 au fost la un nivel comparabil cu cel din 1738, când populația Chinei era de aproximativ 150 de milioane. Rata mortalității a urcat la 8,04 la 1.000 de persoane, cea mai mare valoare înregistrată după 1968.

Populația Chinei este în scădere din 2022 și îmbătrânește rapid, complicând planul Beijingului de a stimula consumul intern și de a reduce datoria. Numărul persoanelor peste 60 de ani a ajuns la aproximativ 23% din populația totală, iar până în 2035 se estimează că va ajunge la 400 de milioane, ceea ce va scoate sute de milioane de persoane din forța de muncă în condițiile în care bugetele pentru pensii sunt deja epuizate.

China a majorat vârsta de pensionare la 63 de ani pentru bărbați și 58 de ani pentru femei. Căsătoriile au scăzut cu o cincime în 2024, cu 6,1 milioane de cupluri înregistrate față de 7,68 milioane în 2023, iar demografii estimează că decizia din mai 2025 de a permite căsătoria oriunde în țară va putea duce la o creștere temporară a natalității.

Numărul căsătoriilor în China a crescut cu 22,5% în al treilea trimestru al anului 2025, ajungând la 1,61 milioane, indicând sfârșitul unui declin anual care dura de aproape un deceniu. Datele complete pentru întregul an 2025 urmează să fie publicate în cursul acestui an.

Autoritățile promovează opinii pozitive despre căsătorie și nașterea copiilor, implementând subvenții naționale pentru copii și acoperind integral costurile medicale ale sarcinii și fertilizării in vitro în 2026. China are o rată de fertilitate de aproximativ o naștere pe femeie, mult sub rata de înlocuire de 2,1, nivel similar cu Taiwan, Coreea de Sud și Singapore.