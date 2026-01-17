Satul in care locuiesc doar femei. Niciun bărbat nu are voie

Există un loc în Brazilia în care locuiesc aproape exclusiv femei, un sat în care regulile și ritmul vieții au fost create de generații de femei care și-au asumat conducerea comunității. Este vorba de Noiva do Cordeiro, situat în statul Minas Gerais, potrivit nationalgeographic.com.

Noiva do Cordeiro a devenit cunoscut internațional datorită modului său neobișnuit de organizare socială și a istoriei care l-a format. În acest sat, bărbații sunt prezenți doar temporar sau ocazional, iar comunitatea funcționează după principii proprii, de cooperare și autonomie feminină.

Istoria locului începe cu Maria Senhorinha de Lima, o femeie care, la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost exclusă din comunitatea sa natală după ce a părăsit căsătoria aranjată de familie. Împreună cu alte femei și cu urmașele sale, Maria s-a stabilit într-o zonă izolată, construind un mod de viață independent.

În timp, alte femei singure sau mame au venit să locuiască acolo, iar comunitatea a început să se dezvolte ca un sat majoritar feminin.

Astăzi, Noiva do Cordeiro numără aproximativ 600 de locuitoare. Majoritatea femeilor au vârste între 20 și 35 de ani, iar bărbații care fac parte din familii nu locuiesc permanent în sat. Aceștia muncesc în orașele din apropiere și au voie să revină doar în weekend.

Copiii de sex masculin care ajung la 18 ani părăsesc comunitatea pentru a munci în alte localități, revenind doar ocazional, ceea ce contribuie la menținerea structurii comunității.

Viața în Noiva do Cordeiro este organizată în jurul principiilor cooperării și solidarității. Femeile se ocupă de agricultură, gospodărie, educația copiilor și conducerea comunității. Resursele sunt împărțite, iar deciziile importante sunt luate colectiv, fără competiție antagonică. Locuitoarele subliniază că absența influenței constante a bărbaților le oferă armonie și ordine în viața de zi cu zi.

Totuși, satul se confruntă cu provocări. Una dintre problemele majore este dificultatea de a întâlni bărbați disponibili și potriviți care să accepte regulile comunității. În ciuda acestui aspect, femeile au păstrat codul intern al satului, care include împărțirea responsabilităților, respectul reciproc și sprijinul în rezolvarea conflictelor.

Munca la câmp, întâlnirile sociale și sarcinile gospodărești sunt gestionate colectiv, iar armonia comunitară este considerată esențială pentru bunul mers al satului.

Pe măsură ce Noiva do Cordeiro a devenit cunoscută în întreaga lume, au apărut și perspective critice. Unele relatări sugerează că imaginea unei „așezări pur feminine” este parțial exagerată sau romanticizată.

Chiar și așa, comunitatea rămâne un exemplu de organizare socială rurală neobișnuită, unde femeile și-au creat un mod de viață autonom, păstrând identitatea colectivă și economisind resursele prin cooperare.

Interesul pentru Noiva do Cordeiro a atras atenția antropologilor, sociologilor și jurnaliștilor care studiază structurile sociale alternative. Modul în care sunt luate deciziile, regulile comunității și autonomia femeilor în raport cu normele tradiționale reprezintă subiecte de cercetare și dezbatere, demonstrând că există locuri în lume unde comunitățile pot funcționa diferit de tiparele convenționale.