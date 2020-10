Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că a declinat ofertele venite din partea lui Marcel Ciolacu și a PSD de a candida la parlamentare pe listele acestui partid deoarece îi era adresată doar lui și câtorva colegi.

Propunerea lui Marcel Ciolacu mă viza pe mine și pe câțiva dintre colegi, nu pe toată lumea. Or, nici unul dintre colegii mei nu merită să fie lăsat în urmă, așa cum nici unul dintre cetățenii României nu merită să fie abandonat. De aceea nu am acceptat această ofertă deoarece nu am acceptat ca restul colegilor, cu care am făcut echipă și cu care am luptat până acum să fie lăsați pe dinafară”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Potrivit spuselor sale, un alt motiv pentru care ALDE nu a dorit să fuzioneze sau să intre într-o alianță cu PSD este legat de diferențele ideologice dintre cele două formațiuni.

„Este o distanță ideologică foarte mare între cele două partide și ar fi fost foarte complicat ca să ne armonizăm punctele de vedere. Veți spune că și Pro România este o formațiune de orientare social-democrată. Este adevărat, însă pe vremea când era prim-ministrul, Victor Ponta a adoptat foarte multe măsuri liberale”, a explicat Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul ALDE a mai spus că desi au pierdut alegerile locale, nici Pro România și nici ALDE nu sunt două partied înfrânte și au decis să se unească pentru a merge mai departe și pentru a se întări.

La rândul său, Victor Ponta a confirmat că a primit o ofertă similară din partea PSD, pe care a declinat-o, deoarece social-democrații nu dau semne că ar putea să se modernizeze. El a spus că în vreme ce partidul său se luptă, din opoziție, cu președintele Klaus Iohannis, cu PNL, USR, cu Ludovic Orban și Guvernul, cei din PSD nu fac decât să-i atace și să încerce să-i scoată de pe scena politică.

În același context, Victor Ponta a precizat că propunerea de a face o alianță PSD – Pro România ar fi trebuit să vină înainte de alegerile locale, iar nu acum, după ce s-au încheiat.

Conducerile Pro România și ALDE au decis, joi, să fuzioneze și să candideze pe liste comune la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Victor Ponta va deschide lista la Camera Deputaților pentru Municipiul București, iar Călin Popescu Tăriceanu pe cea de la Senat.