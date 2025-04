Politica Ponta, împăcat cu trecutul. De cine se teme în cursa electorală







Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale din luna mai, susține că trecutul său nu i-ar putea afecta șansele în cursa electorală. Într-un interviu acordat News.ro, realizat înainte de apariția scandalului privind inundațiile controlate în favoarea Belgradului, fostul premier a declarat că este „unul dintre candidații fără secrete”.

Victor Ponta, despre trecutul lui politic

În ultimele zile, fostul lider PSD a ajuns în centrul unui scandal, după ce a declarat că a deschis valea de la Porțile de Fier în 2014. Întrebat ce îl recomandă pentru funcția de președinte al României, Victor Ponta a oferit următorul răspuns.

„Experienţa în rău, când eram jos am câştigat cea mai mare experienţă. Când eram sus în poziţii aveam impresia că le ştiu pe toate”, a explicat el.

Dar când aţi fost jos?

„După ce n-am mai fost prim-ministru, după ce am devenit ţinta doamnei Kovesi şi după ce PSD-ul m-a dat afară pentru că l-am susţinut pe Sorin Grindeanu, a fost o perioadă dificilă pentru mine, pentru cei apropiaţi mie, am trecut cu greu prin acea perioadă, dar am trecut cu experienţe şi cu mai multă credinţă în Dumnezeu”, a explicat fostul premier.

Cazul Colectiv

Victor Ponta a adăugat că presa a investigat toate detaliile de trecutul lui. Astfel, candidatul la prezidențiale susținea că nu există vreun aspect care i-ar putea afecta campania.

Care este elementul din trecutul dumneavoastră care v-ar putea afecta campania prezidenţială?

„Niciunul. Despre trecutul meu se ştie absolut tot şi sunt unul dintre candidaţii care nu a avut secrete. N-am avut cum să am, că le-a aflat presa pe toate şi sunt dezbătute, pozitiv, negativ, dar nu există nimic nou”, a spus Victor Ponta.

În ceea ce privește dosarul Colectiv, el a dat asigurări că va desecretiza toate documentele care țin de această tragedie, în contextul în care ar ajunge la Cotroceni.

Despre desecretizarea documentelor legate de această tragedie

Un subiect cu foarte multă emoţie e tragedia de la Colectiv. Ce le transmiteţi oamenilor care n-au putut să uite că dumneavoastră eraţi premier acolo şi care au ieşit în stradă să vă ceară demisia?

„În prima zi, ca preşedinte, voi desecretiza tot ceea ce a primit fostul preşedinte Iohannis şi oamenii vor afla adevărul despre ce a fost acolo”, a afirmat fostul premier.

Deci credeţi că mai sunt lucruri nespuse despre Colectiv?

„Bineînţeles. Sunt lucruri care au fost ascunse publicului şi din păcate, acea tragedie cumplită, la care eu mi-am asumat răspunderea politică şi am plecat din funcţie, dar a fost gândită ca un instrument politic de schimbare a Guvernului României şi de schimbare, de fapt, de subordonare a tuturor prim-miniştrilor de după mine, preşedintelui ţării, ceea ce a fost o lovitură de stat. Tragedia în sine, că din ce spuneţi dumneavoastră pare că a fost orchestrată tragedia. Ori din răspunsul dumneavoastră pare că ce s-a întâmplat politic după tragedie”, a mai spus el.

Victor Ponta, despre programul de guvernare

Potrivit fostului premier, românii vor afla adevărul despre tragedie.

„O să vedem toate documentele de dinainte şi de după şi sunt convins că oamenii vor afla adevărul oricât de şocant va fi acest adevăr. Va fi şocant. Pentru că s-au întâmplat nişte lucruri, de la accidentul tragic cu motociclistul, de la presiunea pusă pe domnul Oprea de a trăda Guvernul. Şi după aceea tot ceea ce s-a întâmplat, a avut un singur scop. De fapt, subordonarea Guvernului către preşedinte şi către oamenii din jurul său”, a explicat fostul premier.

Ar fi cu adevărat şocant să demonstraţi, sau să aflăm la un moment dat că într-adevăr a fost un plan şi nu a fost un accident.

„A fost un plan şi îl voi pune cu totul, indiferent de ceea ce scrie acolo, îl voi pune la dispoziţia tuturor românilor, pentru că aşa este drept. Care e măsura din programul dumneavoastră de guvernare la care ţineţi cel mai mult?”, a precizat el.

Militarii și polițiștii, în atenția fostului lider PSD

Candidatul la prezidențiale a fost întrebat care este aspectul la care ține cel mai mult din programul său de guvernare.

„Redarea drepturilor şi a demnităţii pentru militari şi poliţişti. Prima şi cea mai importantă şi la care nu voi ceda în niciun fel”, a răspuns el.

Care e prima decizie pe care o luaţi odată ajuns la Palatul Cotroceni?

„Desecretizarea tuturor documentelor şi stenogramelor referitoare la anularea alegerilor din noiembrie”, a afirmat fostul lider PSD.

Credeţi că mai sunt lucruri nespuse, deşi Ilie Bolojan a spus chiar săptămâna aceasta, zilele trecute...

„Nu cred în chestia asta. Cred că nici lui Ilie Bolojan nu i s-au arătat acele documente. Cred că...

E cel mai informat om din statul român…

„Nu este”, a afirmat candidatul la prezidențiale.

Preşedintele nu este?

„E un preşedinte interimar. Dar ceea ce a spus Klaus Iohannis atunci, ceea ce a spus sau n-a spus vicepreşedintele CSAT Marcel Ciolacu, ceea ce a spus ministrul de interne de atunci, nu, era ministru sau la Justiţie, Cătălin Predoiu şi cum s-a ajuns la acea decizie, pentru că totuşi Curtea Constituţională a luat o decizie pe baza a ceea ce i-au spus nişte oameni politici, Iohannis, Ciolacu, Predoiu”, a arătat el.

Victor Ponta a subliniat că Iohannis „nu a avut România educată”, făcând referire la proiectul fostului președinte al României.

„Asta trebuie să ştie toţi românii şi trebuie în felul ăsta, vă spun şi care e intenţia mea, nu să le facem ceva rău celor de acolo, ci trebuie în felul ăsta practic să facem imposibil în viitor ca cineva vreodată în CSAT, chiar şi CSAT-ul condus de preşedintele Ponta, să nu poată vreodată să mai anuleze alegeri. Iohannis a avut România educată”, a explicat fostul premier.

România, prin ochii fostului premier

Dumneavoastră, ce fel de Românie vă doriţi?

„România, pe primul loc, în toate domeniile, preşedintele ţării şi guvernul să acţioneze pentru români, chiar dacă se supără Washington, Bruxelles, Kiev sau oricine altcineva. Modelul de lider: între Băsescu, Iliescu și... nimic de la Iohannis”, a mai s

Aţi împrumutat ceva de la foştii preşedinţi?

„Bineînţeles, de la fiecare am de învăţat”.

De la Ion Iliescu ce?

„Înţelepciunea şi capacitatea de a trece peste toate lucrurile greşite făcute de el în trecut şi de a învăţa din fiecare greşeală”, a explicat el.

Constantinescu? „A avut şi cred în continuare că a fost extraordinar de bun pe politică externă”, a mai spus fostul premier.

În ceea ce în privește pe Traian Băsescu, Victor Ponta a oferit un răspuns ferm.

„Băsescu, încăpăţânarea şi lupta. El s-a luptat de multe ori, uneori bine, alteori rău, dar nu poţi să zici de Băsescu că nu a fost activ. A fost foarte activ şi eu voi fi activ. Sper să fiu activ pentru lucruri bune.

Critici la adresa lui Klaus Iohannis

Fostul premier a mărturisit că Iohannis nu poate fi considerat un exemplu.

De la Iohannis ce împrumutaţi? Victor Ponta: Nimic. Deci iată, un preşedinte de la care n-aveţi ce să luaţi. Victor Ponta: Nu ai ce să iei. Scurt, portretul robot al premierului pe care vi-l doriţi. Poate chiar şi un nume. Victor Ponta: Nume nu vă dau, deşi îl am în minte şi-l ştiu, bineînţeles.

Aveţi în minte şi un nume pentru şefia SRI?

„Nu. Acolo trebuie să discuţi cu Parlamentul şi trebuie să găseşti pe cineva care să facă două lucruri: să protejeze SRI-ul de influenţă politică şi să protejeze politicul de influenţa serviciilor. E simplă. Care e acea persoană? Sunt câteva persoane capabile. La premier trebuie să aibă experienţă şi capacitate administrativă şi economică şi trebuie să nu-l intereseze că îşi pierde acest capital pe care îl are. Trebuie să zică domnule, fac ceea ce trebuie”, a explicat candidatul la prezidențiale.

Asta înseamnă un premier de sacrificiu.

„Da. Va fi un premier de sacrificiu care va face ce trebuie, iar eu îl voi sprijini. Şi la un moment dat, sigur, va pleca din funcţie, nu îl voi lăsa niciodată, dar va pleca cu conştiinţa faptului că a reparat ceea ce s-au stricat în aceşti ani de populism şi de incompetenţă”, a afirmat fostul lider PSD.

Planul de guvernare

Cum ar arăta formula ideală de guvernare?

Victor Ponta: Cu PSD categoric, pentru că e grupul cel mai mare şi cu stabilitate, da. Cu stabilitate. PSD, PNL, UDMR?

Victor Ponta: Nu ştiu. Nu fac eu, nu pun de acum exact, dar sigur trebuie să ai stabilitate. Nu poţi să stai în trei, patru voturi.

Fostul premier a recunoscut că ar aduce AUR la guvernare.

Ce-aţi aduce mai degrabă la guvernare? AUR sau USR?

Victor Ponta: AUR. Care USR? USR-ul Lasconi, USR-ul Fritz, USR-ul Nicuşor?

De asemenea, el a subliniat că nu ar alege să o voteze pe Elena Lasconi.

De care vă simţiţi mai apropiat? Victor Ponta: De niciunul. O respect pe Lasconi. Nu aş vota-o. Dar o respect pentru faptul că nu s-a lăsat cumpărată sau intimidată. Ceilalţi, conserve.

Dintre toţi candidaţii la prezidenţiale, pe Lasconi o apreciaţi cel mai mult?

Victor Ponta: Pentru că e femeie şi e luptătoare. Nu cred că are pregătirea pentru a fi preşedinte, dar o respect, da.

Spre surprinderea tuturor, candidatul la prezidențiale a explicat că se teme de el însuși în ceea ce privește cursa electorală.

De care candidat vă temeţi în cursa prezidenţială?Victor Ponta: De Victor Ponta.

De Victor Ponta? Să nu luaţi popcornul ăla din 2014. Victor Ponta: Exact, de Victor Ponta mă tem şi cu el mă lupt. Cu Victor Ponta de acum 10 ani. Atât.

Dacă pierdeţi totul, rămâneţi în politică? Victor Ponta: Nu pierd.

Nu pierdeţi. Dar trebuie să aveţi şi un scenariu negativ, nu? Victor Ponta: Aşa cum aţi spus, dumneavoastră, foarte corect, nu am nimic de pierdut. Nu-mi pierd partidul, nu-mi pierd funcţia, nu-mi pierd...

Dar ar putea fi un cântec de lebădă pentru dumneavoastră dacă nu intraţi în finală. Victor Ponta: Aşa am crezut şi acum 10 ani, că e finalul. Şi aşa au crezut mulţi, care acum sunt disperaţi.