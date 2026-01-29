Politica

Ponta atacă dur guvernul: Lideri proști, ticăloși și trădători

Ponta atacă dur guvernul: Lideri proști, ticăloși și trădătoriVictor Ponta. Sursa foto: Facebook
Fostul premier Victor Ponta a criticat dur guvernul actual pe Facebook. El a acuzat deciziile privind cheltuielile pentru înarmare și neglijarea priorităților sociale. Ponta a mai spus că România se îndatorează masiv pentru echipamente militare, în timp ce problemele interne rămân nerezolvate.

Ponta atacă Guvernul

„Blestemul României: lideri proști, ticăloși și trădători. Să vorbim despre un caz evident, limpede și simplu, pe care nici măcar Propaganda nu mai poate să-l acopere.

România se împrumută cu miliarde de euro pentru înarmare – bani care vor fi returnați din taxele și impozitele românilor. Acești bani sunt cheltuiți pe blindate cumpărate din Germania și pe elicoptere militare din Franța.”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Ponta a mai declarat că banii publici sunt folosiți în primul rând pentru achiziții externe, ignorând capacitatea industriei locale și nevoile cetățenilor. El a spus că această abordare contrastează puternic cu nevoile sociale și economice ale populației.

Fostul premier a amintit de promisiunile electorale trecute și a ironizat schimbarea priorităților politice.

„Țineți minte cum urlau useriștii: «Vrem spitale, nu catedrale!»? Astăzi nu mai vor spitale. Vor tancuri și elicoptere. Sa speram ca Miruta o sa fuga si el cu elicopterul de pe acoperișul Ministerului Apărării pana la Targoviste? Poate sa vina si in blugii lui celebri ca e binevenit 🥵”

Unde a greșit Guvernul

Ponta a criticat guvernul pentru că a decis să cheltuiească 850 de milioane de euro pe elicoptere militare – exact suma necesară pentru construirea a trei spitale regionale, amânate de ani de zile.

„În timp ce: • pensiile și alocațiile sunt înghețate • se taie bani de la mame și persoane cu dizabilități • educația și sănătatea sunt sacrificate Guvernul decide să cheltuiască 850 de milioane de euro pe elicoptere militare – exact suma necesară pentru cele 3 spitale regionale, amânate la nesfârșit pentru că «nu sunt bani».”

Ponta a evidențiat, de asemenea, paradoxul legat de producția elicopterelor: deși România are o fabrică Airbus Helicopters la Ghimbav, deschisă în 2014 în baza unui acord semnat chiar de el ca prim-ministru, echipamentele achiziționate de statul român sunt fabricate în Franța.

„Și acum partea cu adevărat scandaloasă: În România există, din 2014, o fabrică a producătorului Airbus Helicopters la Ghimbav, deschisă în baza unui acord semnat chiar de mine ca prim-ministru.

👉 Credeți că elicopterele cumpărate de statul român sunt produse acolo? NU.

👉 Se fac în Franța, pentru ca din banii românilor să fie plătiți muncitorii francezi.

👉 Credeți că plătim prețul corect? NU. Plătim aproape dublu față de alte state pentru același tip de elicopter.

👉 Credeți că pot fi folosite la nevoie împreună cu elicopterele ISU? NU. Pentru că Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a cumpărat elicoptere americane, produse în Polonia – pe vremea când «lumina» venea din SUA, nu de la Paris și Bruxelles.”

Avertismentul lui Ponta

În opinia lui Ponta, aceste decizii reflectă o guvernare orientată spre achiziții externe costisitoare, fără a valorifica resursele și forța de muncă românească. El a atras atenția că astfel de politici pun în pericol finanțele publice și ignoră nevoile reale ale cetățenilor.

„Rezumatul perfect al guvernării actuale: • cheltuim bani pe care nu îi avem (împrumutați), • pentru lucruri de care nu avem nevoie urgentă, • produse în Franța și Germania, • în timp ce România are fabrici, muncitori și nevoi reale ignorate.

Eu continui să susțin: 👉 spitale, 👉 școli, 👉 sprijin pentru firmele românești, nu contracte externe păguboase.

Cum se numesc aceste decizii? 👉 prostie? 👉 ticăloșie? 👉 trădare? Decideți dumneavoastră.”

