Ponta atacă dur guvernul: Lideri proști, ticăloși și trădători

Fostul premier Victor Ponta a criticat dur guvernul actual pe Facebook. El a acuzat deciziile privind cheltuielile pentru înarmare și neglijarea priorităților sociale. Ponta a mai spus că România se îndatorează masiv pentru echipamente militare, în timp ce problemele interne rămân nerezolvate.

„Blestemul României: lideri proști, ticăloși și trădători. Să vorbim despre un caz evident, limpede și simplu, pe care nici măcar Propaganda nu mai poate să-l acopere. România se împrumută cu miliarde de euro pentru înarmare – bani care vor fi returnați din taxele și impozitele românilor. Acești bani sunt cheltuiți pe blindate cumpărate din Germania și pe elicoptere militare din Franța.”

Ponta a mai declarat că banii publici sunt folosiți în primul rând pentru achiziții externe, ignorând capacitatea industriei locale și nevoile cetățenilor. El a spus că această abordare contrastează puternic cu nevoile sociale și economice ale populației.

Fostul premier a amintit de promisiunile electorale trecute și a ironizat schimbarea priorităților politice.

„Țineți minte cum urlau useriștii: «Vrem spitale, nu catedrale!»? Astăzi nu mai vor spitale. Vor tancuri și elicoptere. Sa speram ca Miruta o sa fuga si el cu elicopterul de pe acoperișul Ministerului Apărării pana la Targoviste? Poate sa vina si in blugii lui celebri ca e binevenit 🥵”

Ponta a criticat guvernul pentru că a decis să cheltuiească 850 de milioane de euro pe elicoptere militare – exact suma necesară pentru construirea a trei spitale regionale, amânate de ani de zile.

„În timp ce: • pensiile și alocațiile sunt înghețate • se taie bani de la mame și persoane cu dizabilități • educația și sănătatea sunt sacrificate Guvernul decide să cheltuiască 850 de milioane de euro pe elicoptere militare – exact suma necesară pentru cele 3 spitale regionale, amânate la nesfârșit pentru că «nu sunt bani».”

Ponta a evidențiat, de asemenea, paradoxul legat de producția elicopterelor: deși România are o fabrică Airbus Helicopters la Ghimbav, deschisă în 2014 în baza unui acord semnat chiar de el ca prim-ministru, echipamentele achiziționate de statul român sunt fabricate în Franța.

„Și acum partea cu adevărat scandaloasă: În România există, din 2014, o fabrică a producătorului Airbus Helicopters la Ghimbav, deschisă în baza unui acord semnat chiar de mine ca prim-ministru. 👉 Credeți că elicopterele cumpărate de statul român sunt produse acolo? NU. 👉 Se fac în Franța, pentru ca din banii românilor să fie plătiți muncitorii francezi. 👉 Credeți că plătim prețul corect? NU. Plătim aproape dublu față de alte state pentru același tip de elicopter. 👉 Credeți că pot fi folosite la nevoie împreună cu elicopterele ISU? NU. Pentru că Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a cumpărat elicoptere americane, produse în Polonia – pe vremea când «lumina» venea din SUA, nu de la Paris și Bruxelles.”

În opinia lui Ponta, aceste decizii reflectă o guvernare orientată spre achiziții externe costisitoare, fără a valorifica resursele și forța de muncă românească. El a atras atenția că astfel de politici pun în pericol finanțele publice și ignoră nevoile reale ale cetățenilor.

„Rezumatul perfect al guvernării actuale: • cheltuim bani pe care nu îi avem (împrumutați), • pentru lucruri de care nu avem nevoie urgentă, • produse în Franța și Germania, • în timp ce România are fabrici, muncitori și nevoi reale ignorate. Eu continui să susțin: 👉 spitale, 👉 școli, 👉 sprijin pentru firmele românești, nu contracte externe păguboase. Cum se numesc aceste decizii? 👉 prostie? 👉 ticăloșie? 👉 trădare? Decideți dumneavoastră.”