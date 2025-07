Polonia amenință cu blocarea ajutorului pentru Ucraina: Îl închidem și gata!

Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a avertizat că aeroportul din Rzeszów, principalul punct de tranzit pentru ajutorul militar oferit Ucrainei, ar putea fi închis, dacă aliații occidentali și Kievul continuă să-l trateze ca pe o infrastructură aflată sub controlul lor.

Șeful statului polonez, Andrzej Duda a criticat ferm excluderea Varșoviei de la evenimente internaționale majore unde se decid traseele de aprovizionare militară și a catalogat situația drept „scandaloasă”. El a subliniat că această chestiune trebuie tratată în dialog direct cu partenerii din SUA și Germania, nu cu autoritățile ucrainene.

⚡ "It's not yours, it's ours" — Duda threatens to shut down Rzeszów for Ukraine and its allies

As his presidency nears its end, Andrzej Duda delivered a sharp message to Ukraine and Western allies. In an interview with Polsat News, he said Poland is being ignored despite its… pic.twitter.com/dKQJzvJSrJ

— NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2025