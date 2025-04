Poliția a dezvăluit noi informații despre decesul lui Gene Hackman. Ce au descoperit în casa marelui actor

Poliția din Santa Fe a publicat imaginile surprinse în momentul în care actorul Gene Hackman și soția sa, Betsy Arakawa, au fost descoperiți. De asemenea, a fost publicat un raport care detaliază ultimele căutări pe internet și e-mailurile lui Arakawa.

Soția lui Gene Hackman a căutat, cu puțin timp înainte de a muri, informații despre gripă și simptomele acesteia, precum și despre COVID-19.

În înregistrări sunt prezentate imagini din interiorul casei, dar și din curte, unde apare un câine ciobănesc german.

Trupurile celor doi au fost descoperite în camere diferite, pe 26 februarie, împreună cu unul dintre câinii lor, iar polițiștii au mai găsit, de asemenea, mai mulți șobolani morți în mai multe anexe ale proprității.

Police have released bodycam footage showing officers searching the home of Gene Hackman and discovering the remains of the actor, his wife and one of their dogs.https://t.co/TBbkUW2wao pic.twitter.com/qu4Xklb7ys

— Sky News (@SkyNews) April 16, 2025