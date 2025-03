Social Ce este hantavirusul, afecțiunea care a dus la moartea soției lui Gene Hackman







Hantavirusul reprezintă o familie de viruși care se transmit în principal prin intermediul rozătoarelor și pot provoca diverse afecțiuni la oameni, inclusiv febra hemoragică.

Hantavirusul, boala care a ucis-o pe soția lui Gene Hackman

Fiecare tip de hantavirus are o specie specifică de gazdă (rozătoare) și se transmite la oameni prin contact cu urina, fecalele, saliva acestora, iar mai rar, prin mușcătura gazdei infectate.

Betsy Arakawa, soția actorului câștigător al premiului Oscar Gene Hackman, a decedat din cauza unei afecțiuni respiratorii legate de hantavirus, au declarat oficialii. Se presupune că a murit cu o săptămână înaintea soțului ei, care se afla în stadii avansate ale bolii Alzheimer. Luna trecută, autoritățile au găsit cuplul decedat în locuința lor din New Mexico.

Ce este, de fapt, hantavirusul

Hantavirusul reprezintă o tulpină de viruși care la rozătoare și se transmit în principal oamenilor prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate ale acestora. Trebuie subliniat că nu există un tratament pentru infecțiile cu hantavirus.

Infecțiile apar de obicei atunci când virusul este dispersat în aer, prin urina, excremente sau saliva rozătoarelor, conform informațiilor furnizate de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Deși este rar, virusul se poate răspândi și prin mușcături sau zgârieturi de la rozătoare. În America de Nord, șoarecii căprioară (deer mice) sunt principalii purtători ai virusului, conform Clinicii Mayo.

Virusul poate provoca două afecțiuni grave. Prima dintre ele, Sindromul Pulmonar Hantavirus - cea mai comună tulpină din SUA - a fost responsabilă pentru decesul soției celebrului actor, conform autorităților.

Hantavirusul are următoarele simptome

Simptomele apar frecvent cu senzația de oboseală, febră și dureri musculare, fiind urmate de dureri de cap, amețeli, frisoane și disconfort abdominal. În cazul în care se manifestă simptome respiratorii, rata mortalității ajunge la aproximativ 38%, conform CDC.

Cea de-a doua afecțiune, febra hemoragică cu sindrom renal, este mai gravă și afectează în principal rinichii. CDC a raportat 864 de cazuri de hantavirus în Statele Unite între 1993 și 2022. Cele mai multe dintre aceste cazuri au fost identificate în zonele rurale ale statelor din vest, cum ar fi California, Washington, Arizona, New Mexico și Colorado.

Agenția a început monitorizarea bolilor cauzate de hantavirus în 1993, în contextul unui focar de boală respiratorie severă în apropierea regiunii Four Corners, unde se întâlnesc Arizona, Colorado, New Mexico și Utah. Conform unui raport al National Institutes of Health, se estimează că anual există aproximativ 150.000 de cazuri de febră hemoragică cu sindrom renal la nivel global, dintre care mai mult de jumătate se înregistrează în China, scrie BBC.