Politica Poliția a blocat protestul lui Șor de la Gara Chișinău. Mai mulți participanți reținuți







Republica Moldova. Poliția a intervenit sâmbătă dimineață la Gara din Chișinău, unde susținătorii oligarhului fugar Ilan Șor au încercat să instaleze corturi pentru un protest anunțat, acțiune care s-a soldat cu rețineri și demontarea taberei improvizate. Protestul anunțat a început mai devreme decât era planificat oficial. Membrii organizației de tineret „Victorie” au sosit la fața locului în cursul dimineții și au început să instaleze corturi direct pe peronul gării.

Potrivit imaginilor surprinse de jurnaliștii TV8 la ora 7:26, corturile erau deja în proces de instalare. La scurt timp, forțele de ordine, inclusiv carabinieri, au intervenit prompt și au demontat tabăra improvizată. Mai mulți participanți au fost reținuți de oamenii legi.

13 tineri au fost reținuți de Poliție. Printre aceștia se numără și doi minori. Tinerii fac parte din organizația de tineret „Victorie”.

„Persoanele reținute sunt documentate în baza art. 47 indice 2 al. 1 (Organele de urmărire penală aplică regulile speciale privind răspunderea penală a minorilor (mai blânde decât pentru adulți); Aceștia pot beneficia de măsuri educative, pedepse reduse sau alte proceduri speciale, conform capitolului privind răspunderea penală a minorilor)”, menționează oamenii legii.

Anterior, Ilan Șor a transmis un mesaj video în care a anunțat organizarea protestului, promițând participanților o remunerație de 3.000 de dolari pe lună „pentru perioada în care nu vor putea lucra”. Autoritățile au subliniat că participarea la acțiuni de protest contra unei remunerații financiare este ilegală.

Primăria Chișinău a acordat prioritate evenimentelor organizate de Guvern în Piața Marii Adunări Naționale, refuzând protestul echipei lui Șor planificat în aceeași zi. Poliția a insistat asupra interzicerii manifestației, invocând „organizarea măsurii de către o grupare criminală” și riscul încălcării ordinii publice.

După refuzul Primăriei, Șor a anunțat schimbarea locației protestului, îndemnând susținătorii să se adune la Gara. Anunțurile despre manifestație, precum și cele privind remunerarea participanților, au fost făcute direct de Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare și aflat în prezent în Federația Rusă.

Inspectoratul General al Poliției a transmis un comunicat în care avertizează cetățenii să nu dea curs invitațiilor ilegale și să nu devină parte la comiterea unor infracțiuni sau contravenții. Potrivit informațiilor obținute de autorități, apropiații lui Șor caută tineri cu constituție robustă. Zilele acestea au fost identificate noi metode ale organizației criminale de înregistrare a participanților la proteste. Și anume în vederea efectuării de transferuri prin PSB.

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu a declarat recent, că persoanele care vor participa la protestele anunțate de condamnatul Ilan Șor, inclusiv prin instalarea de corturi pe străzile capitalei, riscă amenzi de 7.500 de lei pentru fiecare zi de prezență.