PNL a votat pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică

PNL a votat pentru continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică
Premierul Ilie Bolojan a informat, luni, conducerea PNL că în zilele următoare, coaliția va decide modul de adoptare a pachetului de relansare economică. În acest context, PNL a anunțat că susține ferm adoptarea acestui pachet și că a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor.

PNL susţine adoptarea pachetului de relansare economică

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis, luni, în timpul ședinței, continuarea dialogului privind pachetul de relansare economică, potrivit unui comunicat al formațiunii.

„PNL susţine ferm adoptarea acestui pachet, considerat esenţial pentru dezvoltarea economică a României, şi a avansat o serie de propuneri menite să întărească impactul măsurilor”, se arată în comunicat.

Propunerile lansate de liberali

Reprezentanții PNL au anunțat că propunerile avansate vizează două obiective strategice. Primul are în vedere echilibrarea balanței comerciale, prin măsuri dedicate stimulării exporturilor de produse românești. Al doilea obiectiv urmărește creșterea valorii adăugate încorporate a producției interne, astfel încât economia românească să poată genera un nivel mai ridicat de competitivitate și să atragă investiții.

Conducerea PNL susține că aceste direcții ar putea contribui la consolidarea poziției economiei naționale pe piețele externe și la dezvoltarea sectoarelor cu potențial de creștere.

Decizia privind procedura de adoptare a pachetului de relansare economică, la nivelul coaliției

În aceeași ședință, premierul le-a transmis colegilor din conducerea partidului că, în zilele următoare, coaliția de guvernare va stabili procedura prin care pachetul de relansare economică va fi adoptat. Liberalii subliniază că decizia va fi luată la nivelul coaliției, în urma consultărilor politice.

Tot luni, Biroul Politic Național al PNL a decis ca funcția de președinte interimar al organizației PNL Constanța să fie preluată de Florin Mitroi, președintele Consiliului Județean Constanța. Decizia vine în contextul unei reorganizări interne a filialei județene și face parte din strategia partidului de consolidare a structurilor locale.

