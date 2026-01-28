Plinul cu 30 de euro devine realitate. Leclerc schimbă regulile jocului pentru șoferi

Conversia autoturismelor pe benzină pentru utilizarea superetanolului E85 devine mai accesibilă în Franța, după ce lanțul de mare distribuție E.Leclerc a anunțat extinderea acestui serviciu în toate centrele sale auto, potrivit publicației Le Progres.

Măsura vizează instalarea unor kituri omologate care permit utilizarea carburantului E85, cunoscut pentru prețul mai redus comparativ cu benzina clasică. Inițiativa vine într-un context în care costurile de mobilitate rămân un subiect important pentru șoferi, iar carburantul alternativ este tot mai prezent în rețeaua de benzinării din Franța.

Conversia unui vehicul pe benzină la superetanol E85 constă în montarea unui dispozitiv omologat, instalat la nivelul motorului, între calculatorul de injecție și injectoare.

Acest sistem permite adaptarea funcționării motorului la specificul etanolului, evitând arderea prea rapidă a carburantului și uzura prematură a componentelor mecanice.

Leclerc a precizat că serviciul este deja disponibil în aproximativ 50 din cele 126 de centre auto ale rețelei, urmând să fie extins progresiv la nivel național. Prioritate vor avea zonele rurale și periurbane, unde utilizarea autoturismului este frecvent indispensabilă.

Anunțul a fost însoțit de declarații făcute de Michel-Edouard Leclerc, care a explicat rațiunea acestei extinderi. „Când o soluție permite atât reducerea costurilor de deplasare, cât și diminuarea emisiilor, trebuie să fie pusă la dispoziția cât mai multor oameni.

Acesta este sensul demersului nostru legat de E85 și de kiturile omologate”, a declarat acesta pentru presa auto din Franța.

El a adăugat că rolul companiei este acela de a propune „alternative concrete, apropiate de consumatori, care să reducă efectiv cheltuielile zilnice”.

Potrivit informațiilor furnizate de Leclerc, toate vehiculele pe benzină compatibile cu carburantul SP95-E10 pot fi echipate cu un kit de conversie la E85. Instalarea nu exclude utilizarea ulterioară a benzinei clasice, șoferii având posibilitatea de a alterna tipurile de carburant.

Prețul anunțat pentru kiturile comercializate, produse de compania Biomotors, este de 690 de euro. Acest tarif este inferior nivelului practicat în mod obișnuit pe piață, unde costurile pot ajunge la 800–900 de euro, potrivit datelor din sector.

Superetanolul E85 este comercializat la un preț mediu de aproximativ 0,80 euro pe litru, cu aproape un euro mai puțin decât benzina. Chiar dacă utilizarea acestui carburant determină o creștere a consumului cu aproximativ 15–25%, economiile realizate pot permite amortizarea investiției într-un interval de aproximativ un an, în cazul unui șofer cu un rulaj mediu.

Reprezentanții Leclerc și producătorii de kituri subliniază și impactul asupra emisiilor, menționând că E85 conține maximum 15% benzină de origine fosilă.

Astfel, emisiile de dioxid de carbon ar putea fi reduse cu până la 50%, iar cele de particule fine cu până la 90%, comparativ cu utilizarea benzinei clasice.

Prețul scăzut al superetanolului este influențat semnificativ de regimul fiscal aplicat în Franța. „Taxa internă pe consumul de energie este de 11,83 centime pe litru pentru E85, față de peste 66 de centime pentru benzina SP95-E10”, a explicat economistul Patrice Geoffron pentru publicația La Dépêche.

Acest avantaj fiscal poate fi revizuit în contextul dezbaterilor bugetare, aspect care este luat în calcul de specialiști.

În ceea ce privește aprovizionarea, profesioniștii din domeniu afirmă că mai puțin de 1% din suprafața agricolă a Franței este utilizată în prezent pentru producerea etanolului, ceea ce ar permite susținerea unei creșteri a cererii.