Platformă de angajat asasini, descoperită în România. Scandal internațional

Percheziții de amploare. Autoritățile britanice au declanșat o anchetă împotriva unei pagini de internet care ar fi facilitat contractarea de asasini, iar în urma unei cereri de asistență judiciară internațională, polițiștii români și procurorii DIICOT au efectuat trei percheziții în municipiile București și Râmnicu Vâlcea, a anunțat Poliția Română.

În cadrul anchetei, doi cetățeni români au fost audiați, iar anchetatorii au descoperit că tranzacțiile se realizau exclusiv prin criptomonede pentru a proteja identitatea utilizatorilor și a ascunde proveniența banilor.

Potrivit Poliției Române și DIICOT, perchezițiile au fost efectuate pe 14 ianuarie de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, în baza unei solicitări transmise de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Ancheta desfășurată în Marea Britanie vizează presupusa constituire a unui grup infracțional organizat și infracțiuni grave precum instigare și tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală și spălarea banilor.

Conform anchetatorilor, platforma online funcționa ca un serviciu de tip „marketplace” pentru contractarea de asasini, folosind un sistem escrow care gestiona plățile în criptomonede, pentru a asigura anonimatul participanților și a complica urmărirea tranzacțiilor financiare.

„Utilizarea criptomonedelor a fost un element central al modului de operare al site-ului, fiind destinată atât protejării identității utilizatorilor, cât și disimulării provenienței fondurilor”, au precizat anchetatorii.

În urma acțiunilor din București și Râmnicu Vâlcea, polițiștii și procurorii au indisponibilizat mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede evaluate la aproximativ 650.000 de dolari, precum și sume în numerar: 292.890 de lei și 48.600 de euro.

În aceeași zi, doi cetățeni români suspectați în acest dosar au fost audiați. Acțiunea a implicat colaborarea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmilor de la Brigada Specială de Intervenție și Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea, precum și reprezentanți ai poliției judiciare din Marea Britanie.

Investigațiile continuă pentru a stabili întreaga structură a grupului infracțional și eventualii complici implicați în administrarea platformei online, dar și pentru identificarea tuturor fluxurilor financiare utilizate în acest scop.