Ancheta Nordis se extinde. Banii dispăruți, sub lupa DIICOT

Ancheta în cazul Nordis a intrat într-o nouă etapă, după ce procurorii au extins urmărirea penală și la infracțiunea de bancrută frauduloasă. Documentele primite de la administratorul judiciar arată că fondurile companiei au fost deturnate în interes personal de către familiile care dețineau controlul grupului de firme, afectând grav clienții și stabilitatea financiară a societății, potrivit România TV.

Conform procurorilor, Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, sunt acuzați că au scos din conturile Nordis peste 56 de milioane de lei, bani care ar fi trebuit să fie folosiți pentru finalizarea proiectelor imobiliare promise cumpărătorilor. În același timp, au fost înregistrate datorii fictive în contabilitate, pentru a ascunde lipsa reală a fondurilor.

Aproape 1.000 de persoane au achitat în total 75 de milioane de euro pentru apartamente care nu au mai fost livrate. Mai mult, aceleași unități au fost vândute către mai mulți clienți, iar majoritatea proiectelor au rămas la stadiul de planuri. Mulți dintre păgubiți s-au confruntat cu probleme de sănătate severe, inclusiv afecțiuni grave cauzate de stresul financiar.

Banii obținuți fraudulos au fost folosiți pentru lux personal: vacanțe în Riviera Franceză, genți și alte bunuri scumpe. În timpul procesului, Laura Vicol a invocat probleme medicale, precizând că „era programată pentru o operație la inimă”, ca motiv pentru întârzierea procedurilor.

În paralel, alte companii controlate de Vladimir Ciorbă au intrat în faliment, lăsând angajații fără salarii și fără contribuțiile datorate la stat. Statul român a fost prejudiciat cu aproximativ 115 milioane de lei, bani care ar fi trebuit să acopere taxe, pensii și servicii publice.

Potrivit evidențelor ANAF, firma lui Maricel Păcuraru înregistrează datorii uriașe: 88,7 milioane lei la asigurările sociale, 2,1 milioane lei la șomaj și 34,1 milioane lei la sănătate. În timp ce acesta trăiește într-un palat luxos în București, oamenii obișnuiți se luptă cu taxele și riscă să-și piardă locuințele.

DIICOT continuă ancheta și urmărește recuperarea prejudiciului, precum și identificarea tuturor responsabililor din cadrul grupului Nordis, pentru a oferi claritate victimelor și pentru a preveni repetarea unor fraude similare.