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Plan roșu de intervenție în Vrancea. Un microbuz cu 11 persoane s-a răsturnat

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Plan roșu de intervenție în Vrancea. Un microbuz cu 11 persoane s-a răsturnatSMURD. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a răsturnat vineri dimineață pe DN2 - E85, în localitatea Cotești, județul Vrancea. În urma accidentului, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar trei au fost transportate la spital. Din cauza numărului mare de persoane implicate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea a activat Planul Roșu de Intervenție.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat în județul Vrancea

Accidentul s-a produs vineri dimineață pe DN2 - E85, în localitatea Cotești, după ce un microbuz a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat.

Din cauza numărului mare de persoane implicate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea a anunțat activarea Planului Roșu de Intervenție.

„La nivelul judeţului Vrancea a fost activat Planul Roşu de Intervenţie ca urmare a unui accident rutier produs pe DN2 - E85, în localitatea Coteşti, unde un microbuz s-a răsturnat în afara părţii carosabile”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea.

Accident

Accident / sursa foto: ChatGPT

Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Potrivit informațiilor transmise de pompieri, în microbuz se aflau 11 pasageri. Toate persoanele au fost evaluate de echipajele medicale sosite la locul intervenției.

În urma verificărilor, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigații și tratament.

„În urma evaluării medicale, cinci persoane au necesitat îngrijiri la faţa locului, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare”, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea.

Mai multe echipaje de intervenție au fost trimise la locul accidentului

Pentru gestionarea situației, la locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și patru ambulanțe SMURD, în cooperare cu echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

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