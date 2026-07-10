Uniunea Europeană pregătește o reformă profundă a pieței achizițiilor publice, menită să transforme radical modul în care sunt cheltuite fondurile comunitare. Noile norme europene vor urmări să valorifice puterea colectivă de cumpărare a blocului comunitar cu scopul explicit de a favoriza companiile de pe continent și de a reduce, în același timp, dependența critică de furnizorii străini, conform unui proiect de document consultat de Reuters.

Deși măsurile luate la nivelul Bruxelles-ului nu impun o cerință strictă de tipul „Cumpărați produse europene”, ele vor acorda autorităților din Europa o pârghie extrem de puternică. Mai exact, oficialii vor avea dreptul de a exclude licitatorii de la marile contracte publice în cazul în care oferta acestora conține mai puțin de 50% componente europene. În plus, noile reglementări vor crea avantaje clare pentru companiile din Uniunea Europeană care activează în sectoare considerate strategice.

Chiar dacă în schița actuală a proiectului nu este menționat în mod direct numele Chinei, Comisia Europeană a adoptat deja în trecut și alte politici similare de tip „Buy European”. Toate aceste demersuri fac parte dintr-un efort mai amplu de a reduce controlul absolut pe care Beijingul îl deține asupra producției de materiale critice. De asemenea, se încearcă atenuarea deficitului comercial masiv, o problemă tot mai presantă, mai ales după ce acesta s-a extins cu 10% doar în primele patru luni ale anului 2026.

Această propunere legislativă, care mai poate suferi modificări înainte de publicarea oficială și care va avea nevoie de susținerea tuturor celor 27 de state membre, va schimba regulile jocului. Autorităților le va fi mult mai dificil să mai atribuie contracte publice bazându-se exclusiv pe criteriul celui mai mic preț. Măsura este gândită special pentru a contracara valul de mărfuri ieftine propulsate pe piață de firmele chineze care beneficiază de subvenții masive din partea statului lor.

Inițial, prezentarea acestui pachet legislativ era programată pentru data de 1 iulie, însă Comisia Europeană ar putea anunța oficial propunerea privind achizițiile publice în cursul lunii septembrie. Miza din spatele acestei decizii este uriașă din punct de vedere financiar.

Achizițiile publice reprezintă aproximativ 15% din Produsul Intern Brut al Uniunii Europene, potrivit datelor din document. Raportat la cifrele economice înregistrate în anul 2025, această pondere este echivalentă cu o sumă astronomică, de aproximativ 2.500 de miliarde de euro. În acest context, piața achizițiilor devine unul dintre cele mai puternice instrumente de politică economică de care dispune blocul comunitar pentru a face față concurenței internaționale agresive și pentru a limita vulnerabilitățile apărute în lanțurile de aprovizionare.

„Modul în care cumpărătorii publici cheltuiesc bani devine o problemă de importanță strategică”, se menționează în mod clar în documentul analizat.

Noua propunere legislativă sporește considerabil rolul de securitate pe care îl au achizițiile publice. Astfel, autoritățile contractante vor primi dreptul și instrumentele necesare pentru a examina în detaliu dacă acționariatul unui licitator, structura sa financiară sau modul de control ascund riscuri reale de interferență străină.

În egală măsură, cumpărătorii de utilitate publică vor fi obligați să analizeze dacă firmele participante la licitații sunt supuse legislațiilor din țări terțe. Acest cadru juridic extern ar putea forța companiile respective să dezvăluie informații extrem de sensibile sau ar putea să interfereze direct cu buna executare a contractului semnat pe teritoriul european.

Pentru a asigura o competiție corectă, contractele publice din spațiul comunitar vor fi acordate de acum înainte pe baza principiului privind cel mai bun raport preț-calitate. Criteriul calității va căpăta o greutate semnificativă, urmând să reprezinte cel puțin 30% din scorul total alocat unei oferte. Mai mult, în cazul contractelor complexe unde sunt implicați foarte mulți angajați, componenta de calitate va trebui să acopere cel puțin 50% din punctaj.

Pe lângă aceste aspecte, autoritățile naționale sunt încurajate puternic, iar în anumite situații specifice chiar obligate, ca în momentul atribuirii contractelor să evalueze riguros o serie de riscuri majore. Printre acestea se numără vulnerabilitățile legate de infrastructura critică, amenințările la adresa securității cibernetice, posibilele perturbări din lanțurile de aprovizionare, dependențele strategice și formele de influență externă.

Nu în ultimul rând, noile norme vor pune bazele unui sistem digital unificat de achiziții la nivelul întregii Uniuni Europene. Acesta va include mecanisme avansate de autentificare pentru afacerile electronice, reglementări stricte de interoperabilitate pentru platformele de profil și spații de date dedicate atât la nivel național, cât și global, pentru tot blocul comunitar. Toate aceste transformări tehnologice sunt proiectate pentru a îmbunătăți radical transparența, supervizarea și accesul transfrontalier al companiilor europene la contracte.