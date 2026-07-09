Primăria Capitalei propune o reformă profundă a modului în care se gestionează curățenia și deșeurile în București. Instituția a finalizat un nou regulament și două strategii pe termen lung destinate managementului deșeurilor și dezvoltării serviciilor de salubrizare. Documentele au trecut deja de etapa dezbaterii publice și vor ajunge pe masa consilierilor generali pentru votul decisiv. Noile prevederi aduc obligații stricte atât pentru locuitorii orașului, cât și pentru primăriile de sector și firmele de salubritate.

Reprezentanții municipalității au explicat că scopul acestor inițiative este de a unifica regulile la nivelul întregului București și de a introduce standarde europene de reciclare. În acest sens, autoritățile au purtat discuții extinse cu specialiștii din domeniu pentru a definitiva forma proiectelor.

„Am stabilit reguli clare pentru curăţenia din Bucureşti! Un regulament şi două strategii de management a deşeurilor şi dezvoltare a serviciului de #salubrizare, care să ofere un ghid pentru primăriile de sector şi operatori! Au fost în dezbatere, am primit feedback, iar azi ne-am întâlnit cu operatori şi experţi din domeniul salubrităţii, pentru a pune la punct noile prevederi”, au anunțat, joi, reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Potrivit sursei citate, „următorul pas” este ca proiectele să fie supuse votului în Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Cea mai vizibilă transformare pentru cetățeni va fi modul în care vor arunca deșeurile de zi cu zi. Sistemul actual de colectare pe 4 fracții va fi înlocuit de un model mult mai selectiv, extins la 7 fracții. Locuitorii Capitalei vor trebui să sorteze deșeurile în recipiente diferite, marcate prin culori specifice, pentru: hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodeșeuri, deșeuri reziduale, textile și deșeuri periculoase. O atenție deosebită este acordată resturilor alimentare, care nu vor mai fi amestecate cu gunoiul menajer obișnuit, facilitând astfel o reciclare mai eficientă.

O altă noutate vizează gestionarea resturilor vegetale provenite din curți, grădini, parcuri sau spații verzi. Acestea vor fi strânse separat și trimise către stații de compostare. De asemenea, resturile alimentare colectate selectiv vor trece printr-un proces de tratare anaerobă. Asociațiile de proprietari sau locatari vor avea posibilitatea de a composta deșeurile biodegradabile și vegetale nepericuloase în spații special amenajate, fie individual, fie la comun.

Pe lângă sortarea mult mai riguroasă, Bucureștiul va trece la implementarea conceptului internațional cunoscut sub numele de „Plătești pentru cât arunci”. Acest mecanism presupune că taxele sau tarifele de salubrizare vor fi direct proporționale cu volumul real de deșeuri pe care fiecare gospodărie sau asociație îl produce, ori vor fi corelate direct cu rigurozitatea modului în care deșeurile sunt colectate.

Tot ca o noutate pentru eliminarea obiectelor voluminoase sau speciale, în oraș vor fi înființate Centre de Aport Voluntar. În aceste spații dedicate, cetățenii vor putea preda gratuit uleiul alimentar folosit, piesele vechi de mobilier, saltelele, hainele uzate, echipamentele electronice și bateriile stricte.

Reforma curățeniei vizează direct și activitățile zilnice desfășurate pe bulevarde și străzi. Pentru a reduce blocajele din trafic, utilajele destinate spălării și măturării drumurilor publice vor avea interdicție de a circula pe arterele tranzitate de mijloacele de transport în comun în intervalele orare de vârf. Mai exact, mașinile de salubritate nu vor putea activa pe aceste rute între orele 6:00 - 10:00 și 15:30 - 19:00.

O altă prevedere stabilește că minimum 30% din totalul activităților de colectare a deșeurilor din oraș se va realiza exclusiv pe timpul nopții, în intervalul orar 22:00 - 6:00.

În plus, regulamentul introduce obligația ca o dată pe lună să fie organizate acțiuni de curățenie generală și unitară în cartiere. Aceste acțiuni vor presupune corelarea măturatului mecanic cu spălarea completă a carosabilului. Pentru ca benzile de circulație de lângă borduri să fie libere, operatorii vor beneficia de sprijinul Poliției Locale, care va asista la eliberarea temporară a locurilor ocupate de mașinile parcate. Modernizarea serviciilor implică și dotarea lucrătorilor, măturile și periile manuale clasice urmând să fie înlocuite definitiv cu aspiratoare stradale moderne dotate cu filtre HEPA pentru reținerea prafului.

Primăriile de sector vor avea un rol esențial în monitorizarea permanentă a companiilor de salubrizare care dețin contracte în București. Noul cadru legislativ local le impune acestora o serie de indicatori de performanță foarte clari.

Firmele vor fi obligate să asigure colectarea și transportul complet separat al deșeurilor menajere care provin din zona comercială, din industrie și din instituții publice. Totodată, ele trebuie să garanteze tratarea aerobă a biodeșeurilor în stații de compostare, tratarea anaerobă în instalații de digestie și tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale în unități specializate. Operatorii care vor eșua în îndeplinirea acestor obiective sau care vor încălca regulile riscă amenzi substanțiale, penalizările fiind cuprinse între 500 și 25.000 de lei pentru fiecare abatere constatată.

Planul pe termen lung elaborat de Primăria Generală include și dezvoltarea unei infrastructuri majore unice. Este vorba despre o instalație integrată de tratare a deșeurilor care va deservi întreaga Capitală.

Acest complex tehnologic modern va include o unitate de tratare mecanică a deșeurilor reziduale colectate la grămadă, o instalație de tratare prin digestie anaerobă completată de o componentă de cogenerare capabilă să producă energie electrică și termică, precum și o stație de compostare configurată în sistem închis pentru a preveni răspândirea mirosurilor neplăcute.

Conform calendarului propus și asumat de Primăria Capitalei, toate aceste măsuri structurale, investiții și noi reguli de comportament ecologic ar trebui să devină complet operaționale și implementate integral până în anul 2033.