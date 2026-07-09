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Accident grav în județul Călărași. Un autocar în care se aflau 60 de persoane a intrat într-un TIR

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Accident grav în județul Călărași. Un autocar în care se aflau 60 de persoane a intrat într-un TIRSMURD. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un accident rutier grav s-a produs în județul Călărași, după ce un autocar în care se aflau aproximativ 60 de persoane a intrat în coliziune cu un TIR. Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Accident în județul Călărași. Mai multe persoane au fost rănite

Potrivit primelor informații, aproximativ 10 persoane au suferit răni ușoare în urma impactului. Pentru una dintre victime a fost solicitat un elicopter SMURD, pentru ca aceasta să fie transportată la spital și să primească îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, iar autoritățile au evaluat persoanele aflate în autocar.

Echipaje de descarcerare și ambulanțe, trimise la locul accidentului

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate șapte resurse medicale ale ISU și ale Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, au fost trimise două autospeciale de descarcerare și două autospeciale pentru muncă operativă.

Echipajele de intervenție au acordat primul ajutor persoanelor implicate și au luat măsuri pentru siguranța zonei.

Trafic blocat după accident

Polițiștii au ajuns la locul producerii accidentului și desfășoară activități pentru dirijarea circulației și pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs coliziunea.

Traficul este blocat pe sensul de mers Drajna – Slobozia, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să evite zona și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului.

Cauza exactă a accidentului va fi stabilită în urma cercetărilor făcute de polițiști.

Tot joi, un accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită a avut loc în municipiul Drobeta-Turnu Severin. Polițiștii au fost alertați în jurul orei 10:06, printr-un apel la 112, după producerea coliziunii la intersecția străzii Padeș cu strada Nistrului.

Un șofer ar fi efectuat un viraj la stânga fără să se asigure

Potrivit IPJ Mehedinți, un bărbat de 39 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, aflat la volanul unui autoturism pe strada Padeș, nu s-ar fi asigurat în momentul în care a efectuat virajul la stânga. Mașina acestuia a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 19 ani.

În urma impactului, șoferul de 39 de ani a fost rănit și a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri med

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