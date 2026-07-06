Accident pe litoral între trei mașini. O persoană a rămas încarcerată

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs luni dimineață, pe bulevardul Republicii din Eforie Nord, a anunțat ISU Dobrogea. În urma coliziunii, o persoană a rămas încarcerată, fiind găsită conștientă și cooperantă de echipele de intervenție.

Un accident rutier a avut loc luni dimineață pe bulevardul Republicii din Eforie Nord, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune.

Din primele informații, două dintre mașini se aflau parcate, iar cea de-a treia era în mers în momentul impactului.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Dobrogea a anunțat că, în urma accidentului, o persoană a rămas blocată în autoturism. Victima era conștientă și cooperantă, fiind asistată medical la fața locului de echipajele de intervenție.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor (PSI), având în vedere impactul dintre cele trei autoturisme și riscul producerii unor scurgeri de combustibil.