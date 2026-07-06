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Accident pe litoral între trei mașini. O persoană a rămas încarcerată

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Accident pe litoral între trei mașini. O persoană a rămas încarceratăSMURD. Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs luni dimineață, pe bulevardul Republicii din Eforie Nord, a anunțat ISU Dobrogea. În urma coliziunii, o persoană a rămas încarcerată, fiind găsită conștientă și cooperantă de echipele de intervenție.

Accident pe litoral între trei mașini

Un accident rutier a avut loc luni dimineață pe bulevardul Republicii din Eforie Nord, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune.

Din primele informații, două dintre mașini se aflau parcate, iar cea de-a treia era în mers în momentul impactului.

Ambulanță

Ambulanță. Sursa foto: dreamstime.com

O persoană a rămas încarcerată

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Dobrogea a anunțat că, în urma accidentului, o persoană a rămas blocată în autoturism.  Victima era conștientă și cooperantă, fiind asistată medical la fața locului de echipajele de intervenție.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor (PSI), având în vedere impactul dintre cele trei autoturisme și riscul producerii unor scurgeri de combustibil.

Un alt accident a avut loc cu o zi înainte în stațiunea 2 Mai

Un alt accident rutier s-a produs cu o zi înainte pe litoral, în stațiunea 2 Mai, unde un autocar înmatriculat în Republica Moldova a lovit o autospecială de poliție, pe care a proiectat-o într-o motocicletă. Potrivit informațiilor din anchetă, echipajul de poliție oprise pentru a verifica o tânără care conducea motocicleta, iar autospeciala avea semnalele luminoase în funcțiune în momentul producerii impactului.

„În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a celor 2 polițiști din autospecială, precum și a unei femei, de 18 ani, care se afla lângă vehiculele staționate. Conducătorii auto au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.”, transmit polițiștii de la IPJ Constanța.

În urma accidentului au fost răniți cei doi polițiști și tânăra aflată pe motocicletă, toate cele trei persoane fiind transportate la spital. În autocar se aflau 78 de turiști care se deplasau spre Bulgaria. Niciunul dintre pasageri nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul autocarului s-a ales cu dosar penal.

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