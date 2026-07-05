Circulația feroviară pe secția Eforie Nord – Eforie Sud a fost suspendat temporar duminică după-amiază, după ce autoritățile au identificat o șină ruptă pe traseu. Incidentul afectează circulația trenurilor de călători, care vor înregistra întârzieri până la finalizarea lucrărilor de remediere, au anunțat CFR Călători și CFR SA.

Potrivit companiei de transport feroviar, circulația a fost întreruptă duminică, 5 iulie 2026, începând cu ora 13:40, pentru a permite intervenția echipelor tehnice și pentru a elimina orice risc privind siguranța circulației.

„Astăzi, 5 iulie 2026, începând cu ora 13:40, circulaţia trenurilor este temporar întreruptă pe secţia Eforie Nord – Eforie Sud, din cauza unei şine rupte. Personalul CFR SA intervine pentru remedierea situaţiei şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă. Până la restabilirea circulaţiei în condiţii de siguranţă, trenurile de călători vor înregistra întârzieri generate de acest incident”, a transmis CFR Călători.

La scurt timp după semnalarea problemei, CFR SA a mobilizat echipele de intervenție, care s-au deplasat la fața locului pentru evaluarea situației și efectuarea lucrărilor necesare.

Reprezentanții administratorului infrastructurii feroviare au explicat că suspendarea traficului reprezintă o măsură obligatorie în astfel de situații și are ca scop protejarea pasagerilor și desfășurarea circulației în condiții de maximă siguranță.

„Şina ruptă reprezintă o discontinuitate la nivelul elementului de rulare al căii ferate, care impune intervenţia personalului de specialitate înainte de reluarea traficului. După evaluarea în teren, echipele tehnice vor stabili soluţia de remediere şi vor executa lucrările necesare pentru repunerea liniei în condiţii corespunzătoare de exploatare”, au precizat reprezentanții CFR SA.

Până la finalizarea intervenției, toate trenurile care tranzitează sectorul afectat vor circula cu întârziere peste cea cu care compania ne-a obișnuit deja, iar durata perturbărilor va depinde de complexitatea lucrărilor și de timpul necesar pentru readucerea infrastructurii la parametrii de siguranță.

CFR SA a transmis că menține permanent legătura cu operatorii de transport feroviar, astfel încât aceștia să poată furniza informații actualizate pasagerilor cu privire la evoluția situației și la modificările intervenite în programul de circulație.

Autoritățile feroviare recomandă călătorilor să urmărească anunțurile oficiale și informațiile comunicate de operatorii de transport înainte de efectuarea deplasărilor pe această rută.