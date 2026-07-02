CFR Călători va introduce două trenuri Regio suplimentare pe ruta Constanța–Mangalia și retur, în perioada 8–13 iulie 2026, pentru a face față numărului mare de călători așteptați în timpul festivalului Beach, Please!, organizat la Costinești.

Măsura a fost anunțată joi de compania feroviară și are ca scop facilitarea transportului către și dinspre stațiunile de pe litoral, într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale sezonului estival. Festivalul Beach, Please! atrage anual zeci de mii de participanți, ceea ce determină o creștere semnificativă a cererii pentru transportul feroviar.

Potrivit unui comunicat transmis de CFR Călători, în perioada festivalului vor circula două trenuri Regio suplimentare, programate astfel încât să faciliteze deplasarea participanților după încheierea concertelor și evenimentelor.

În nopțile 8/9 iulie – 12/13 iulie 2026 va circula trenul Regio 13881, cu plecare din Constanța la ora 23:20 și sosire în Mangalia la ora 00:47.

În perioada 9–13 iulie 2026 va fi introdus și trenul Regio 13882, care va pleca din Mangalia la ora 03:28 și va ajunge în Constanța la ora 04:55.

Ambele garnituri vor opri în toate stațiile importante de pe litoral: Agigea Ecluză, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Costinești, Costinești Tabără, Pescăruș și Neptun.

Pe lângă cele două curse speciale, CFR Călători anunță că va suplimenta, în funcție de cererea de transport și de disponibilitatea materialului rulant, și alte trenuri care circulă pe relația Constanța–Mangalia.

Compania precizează că această măsură urmărește reducerea gradului de aglomerare și asigurarea unor condiții mai bune de călătorie pentru turiști și participanții la festival.

În ultimii ani, Beach, Please! a devenit unul dintre cele mai mari evenimente muzicale organizate în România, iar numărul mare de participanți a pus presiune asupra infrastructurii de transport din zona litoralului.

Suplimentarea trenurilor reprezintă una dintre măsurile adoptate pentru a facilita mobilitatea în perioada desfășurării festivalului.

CFR Călători recomandă pasagerilor să achiziționeze biletele din timp pentru a evita aglomerația și pentru a beneficia de locurile disponibile.

Biletele pot fi cumpărate online, prin aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, de la automatele din stații, precum și de la casele de bilete din gări și agențiile de voiaj ale companiei.

Reprezentanții operatorului feroviar le recomandă călătorilor să se asigure înainte de urcarea în tren că dețin un bilet valabil și, dacă este cazul, documentele necesare pentru transport, pentru a evita taxarea suplimentară sau aplicarea sancțiunilor.