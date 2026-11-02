Republica Molodva. Vladimir Plahotniuc vrea ridicarea sechestrului aplicat asupra mai multor bunuri în dosarul „Frauda bancară”. Avocații fostului lider democrat susțin că proprietățile vizate nu sunt înregistrate pe numele clientului lor și au cerut instanței să anuleze măsura. Procurorii se opun solicitării. Judecătorii au amânat pronunțarea unei decizii și vor reveni asupra cererii odată cu sentința pe fondul cauzei.

Solicitarea apărării vizează zeci de bunuri imobile, participații în mai multe companii, conturi bancare și un automobil. Potrivit avocaților, cele mai multe dintre acestea sunt înregistrate pe numele unor societăți comerciale. Doar două bunuri figurează pe numele unor persoane fizice.

Procurorul de caz cere menținerea sechestrului. Acesta a explicat că documentele care arată cine sunt beneficiarii efectivi și cui le aparțin bunurile în realitate urmează să fie examinate în cadrul procesului.

Tot în ședința de judecată, avocații lui Plahotniuc au solicitat recuzarea procurorului Alexandru Cernei. Apărarea susține că acesta ar fi făcut referire la un document din dosar care îl vizează, de fapt, pe fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, nu pe Vladimir Plahotniuc.

Completul de judecată a respins cererea.

Avocații au mai solicitat ridicarea unei excepții de neconstituționalitate. Aceasta se referă la modul în care a fost schimbat unul dintre magistrații din completul de judecată. Apărarea consideră că înlocuirea judecătorului nu ar fi respectat procedura legală.

„Judecătorii trebuie să fie stabiliți în complet sau să fie aleși în mod aleatoriu și anume prin programul integrat de gestionarea dosarelor, fapt care nu a avut loc în acest caz, ori, judecătorul nou intervenit în complet a fost numit uninominal de către președintele instanței de judecată”, a declarat avocatul Lucian Rogac.

Magistratul Vitalie Budeci a fost înlocuit cu Vitalie Pîslariuc, după ce primul nu a promovat evaluarea externă. Comisia de Vetting a constatat că Budeci nu întrunește criteriile de integritate.

Apărarea contestă însă legalitatea acestei modificări. Avocatul Lucian Rogac afirmă că, la momentul schimbării completului, decizia Comisiei de Vetting nu era definitivă. Aceasta fusese contestată în instanță.

Potrivit procedurii, dacă judecătorii Curții Constituționale vor considera că soluționarea dosarului depinde de constituționalitatea modului în care a fost desemnat noul magistrat, examinarea cauzei ar putea fi suspendată.

Procurorul de caz respinge argumentele apărării. Acesta consideră că solicitarea nu are temei și urmărește tergiversarea procesului.

Vladimir Plahotniuc a participat din nou la ședință prin videoconferință. La următoarea ședință, instanța urmează să examineze apelul procurorilor. Acuzarea cere anularea parțială a sentinței, rejudecarea cauzei și majorarea pedepsei la 25 de ani de închisoare. Este cu șase ani mai mult decât pedeapsa stabilită de prima instanță. De cealaltă parte, avocații fostului lider democrat solicită achitarea clientului lor și anularea condamnării.

Amintim că Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip închis, în dosarul „Frauda bancară”. Pedeapsa este cu șase ani mai mică decât cea solicitată inițial de procurori.

Procuratura Anticorupție consideră sentința prea blândă și cere o pedeapsă de 25 de ani de închisoare. Apărarea contestă condamnarea și solicită achitarea integrală a fostului lider democrat. Vladimir Plahotniuc pledează nevinovat.