Audierea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul miliardului, amânată după ce fostul lider democrat a anunțat că are o viroză

Republica Molodva. Audierea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul privind frauda bancară, în care este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, a fost amânată după ce inculpatul a invocat probleme de sănătate. Deși procurorii au contestat solicitarea, instanța a admis cererea și a stabilit un nou termen pentru audiere, solicitând totodată prezentarea unor acte medicale care să confirme starea invocată.

Adus în instanță, Plahotniuc le-a zâmbit jurnaliștilor și le-a spus să aștepte până le va răspunde la întrebări. Ulterior, a menționat că a pregătit 40 de pagini de declarații, însă nu are deocamdată concluziile. Ba mai mult, Plahotniuc susține că este bolnav, după ce ar fi luat o viroză.

„Eu tot sunt om și am prins o viroză”, a afirmat acesta.

Potrivit inculpatului, declarațiile sale sunt aproape finalizate și urmează să fie prezentate la următoarea ședință, dacă starea sa de sănătate va permite acest lucru.

Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a declarat că solicitarea de amânare nu a fost însoțită de documente medicale care să confirme imposibilitatea prezentării declarațiilor în instanță.

„Motivul pentru imposibilitatea de a oferi declarații astăzi a fost invocat starea de sănătate. Nu a fost prezentat niciun document medical care confirmă că starea de sănătate nu permite să declare.

Poate fi considerat și o acțiune pentru a tergiversa examinarea cauzei. Atâta timp cât nu avem documentele medicale, nu putem să dăm o apreciere obiectivă”, a adăugat Cernei.

În pofida poziției acuzării, instanța a decis să accepte solicitarea inculpatului, obligând apărarea să prezinte ulterior documentele medicale confirmative și stabilind un nou termen de examinare pentru 16 februarie.

Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că, deși instanța a solicitat acte justificative privind starea de sănătate, această obligație nu ar reveni în mod direct apărării. Totuși, el a precizat că cerința va fi respectată.

„De fapt, această misiune pe care ne-a impus-o instanța de prezentare a unui act confirmativ nu este de sarcina apărării, dar, în fine, ne-am conformat solicitării instanței și vom prezenta actele necesare .

Dumnealui sa pregătit minuțios pentru declarațiile care urmează să le facă. A relevat din materialele cauzei toate probele pe care procurorii le-au prezentat și care, în opinia noastră, demonstrează nevinovăția .”

În cadrul aceleiași ședințe, completul de judecată a acceptat audierea a trei martori propuși de apărare, aceștia fiind reprezentanți ai Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank – instituții financiare vizate în dosar. Martorii urmează să fie identificați, citați și audiați în instanță.

Avocatul Lucian Rogac a criticat însă decizia, invocând un dezechilibru între numărul martorilor audiați la solicitarea acuzării și cei propuși de apărare. Potrivit acestuia, procurorii au audiat aproximativ 50 de persoane, în timp ce apărarea a avut 18 martori, iar prin acceptarea celor trei noi persoane, numărul acestora va ajunge la 21.

Apărătorul a mai menționat că respectarea termenelor pentru citarea martorilor ar putea fi dificilă, deoarece procedura impune transmiterea citațiilor cu cel puțin cinci zile înainte de acțiunea procesuală.

La rândul său, procurorul Alexandru Cernei a solicitat respingerea demersului, menționând existența unor decizii anterioare definitive referitoare la lista martorilor.

„Instanța a să admită 3 din 48 de martori care au fost solicitați. Asta înseamnă că o să mai dureze una sau două ședințe cercetarea judecătorească, din preconizate până la sfârșitul lunii”, a declarat procurorul.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut și extrădat în Republica Moldova în septembrie 2025, după mai bine de șase ani de la plecarea sa din țară. Fostul lider politic a fost adus în fața instanței pentru prima dată la începutul lunii decembrie, după ce a avut la dispoziție aproximativ două luni pentru a studia materialele dosarului.

Procurorii susțin că acesta ar fi beneficiat de fonduri provenite din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în valoare totală de peste 39,2 milioane de dolari și peste 3,5 milioane de euro.

Plahotniuc respinge acuzațiile și pledează nevinovat, solicitând audierea unor „martori-cheie” pentru a demonstra versiunea sa asupra evenimentelor.

În prezent, fostul lider democrat se află în detenție la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău și este cercetat și în alte dosare penale, care vizează acuzații de constituire și conducere a unui grup criminal organizat, spălare de bani și escrocherie.