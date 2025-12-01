Plahotniuc anunță că este pregătit să vină la ședințele de judecată. Cere ca presa să filmeze întreg procesul

Republica Moldova. Vlad Plahotniuc, învinuit în dosarul fraudei bancare, anunță că este pregătit să se prezinte la ședințele de judecată și solicită instanței să permită jurnaliștilor filmarea integrală a procesului. Fostul lider democrat afirmă că a finalizat examinarea materialelor dosarului și vrea să prezinte în fața magistraților argumente și dovezi vizavi de acuzațiile nefondate, pe care le consideră politice.

Vlad Plahotniuc anunță că perioada în care nu a fost prezent la proces a fost determinată de examinarea materialelor din dosar. Potrivit lui, doar după finalizarea acestui proces poate veni pregătit în fața magistraților.

„Zilele acestea am reușit să finalizez procesul de examinare a materialelor dosarului și această examinare a fost motivul lipsei mele până acum de la ședințele de judecată, eu fiind pus în fața alegerii: fie particip nepregătit la ședințele de judecată, fie examinez materialul dosarului pentru a mă pregăti de ședințe. Acum, în sfârșit, fac ultimele pregătiri ca în curând să particip la ședințele de judecată și să le prezint magistraților propriile mele argumente și dovezi vizavi de acuzațiile nefondate în acest dosar absolut politic”, a scris Plahotniuc pe rețelele de socializare.

Plahotniuc declară că va cere instanței să permită accesul tuturor jurnaliștilor la procesul său, nu doar câteva minute la începutul ședinței.

„Suplimentar vreau să vă spun acum: pentru a da posibilitate presei să relateze în detalii un caz de interes public major privind „furtul miliardului” din sistemul bancar al țării, voi face o solicitare către instanța de judecată să permită prezența la procesul meu a tuturor jurnaliștilor (nu doar a celor aserviți puterii politice) și filmarea întregii ședințe de judecată, nu doar câteva minute la începutul ședinței, cum se obișnuiește acum”, afirmă fostul lider democrat.

Politicianul susține că dosarul este unul „absolut politic” și acuză ingerințe ale unor persoane care ar încerca să grăbească procesul.

„Vreau să facem cât mai multă lumină și dreptate în examinarea faptelor din trecut, fapte despre care unii în prezent preferă să uite. Și mă refer aici la cei care fac azi tot posibilul să urgenteze și să finalizeze în mod ilegal procesul de judecată pe acest dosar, pentru a ieși ei înșiși de sub bătaia legii pentru acțiunile și deciziile lor din perioada furtului miliardului”, a mai scris Plahotniuc.

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat autorităților de la Chișinău pe 25 septembrie, însă de atunci nu s-a prezentat la nicio ședință. Potrivit anchetei, fostul lider democrat ar fi beneficiat de 39.282.000 de dolari și 3.518.000 de euro din schema fraudei bancare.

Sumele au fost dezvăluite în februarie 2023 de Ion Munteanu, procurorul general interimar de atunci, care declara că Procuratura dispune de suficiente probe pentru condamnarea lui Plahotniuc. Inculpatul, care riscă până la 20 de ani de închisoare, pledează nevinovat.

Pe lângă dosarul fraudei bancare, Plahotniuc este cercetat și în alte cauze penale. În dosarul „Metalferos”, el este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani.

Potrivit acuzării, între anii 2012–2019, compania de stat ar fi fost implicată într-o schemă prin care metalele erau vândute la prețuri reduse unor firme controlate din umbră și revândute ulterior cu un adaos comercial de 27%. Prejudiciul total depășește 1,2 miliarde de lei. În iulie 2022, Judecătoria Chișinău a emis un mandat de arest în contumacie pe numele lui Plahotniuc, ulterior menținut de Curtea de Apel.