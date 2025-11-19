Un nou termen pentru Plahotniuc. Instanța prelungește arestul până la Crăciun

Judecătoria Chișinău a prelungit din nou mandatul de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc. Aceasta este a doua prelungire făcută la solicitarea procurorilor după extrădarea politicianului, în 25 septembrie. Fostul lider al Partidului Democrat va sta încă 30 de zile în penitenciar în urma deciziei de miercuri a instanței.

Pe 24 noiembrie expiră mandatul de arestare emis anterior pe numele fostului lider democrat, extrădat la Chișinău pe 25 septembrie din Grecia. Drept urmare, procurorul Alexandru Cernei a depus, pe 18 noiembrie, o cerere oficială privind prelungirea măsurii preventive.

Completul de judecată, format din magistrații Sergiu Stratan, Olga Bejenari și Ana Cucerescu, a dat curs demersului procurorului, menționând că măsura va fi aplicată începând cu 24 noiembrie.

„Se prelungește măsura preventivă, arestarea preventivă, pe un termen de 30 de zile, până la 24 decembrie 2025, ora 9:26 de minute. În baza încheierii, se eliberează un mandat judecătoresc de prelungire a măsurii preventive, arestarea preventivă, în privința inculpatului Plahotniuc Vladimir Gheorghe, care se pune în executare imediat, fiind expediat administrației locului de detenție provizorie: Penitenciarul nr.13 din Chișinău”, a declarat, la ședință, judecătorul Sergiu Stratan.

Vladimir Plahotniuc, fost politician și om de afaceri, a fost extrădat pe 25 septembrie în Republica Moldova din Grecia, după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga sa din țară.

Plahotniuc a fost preluat de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău și, însoțit de mai multe echipaje de poliție, a fost transportat la Penitenciarul nr. 13 din capitală, unde este deținut într-o celulă separată.

De când a fost extrădat la Chișinău, au fost programate mai multe ședințe de judecată, dar Plahotniuc nu s-a prezentat la niciuna, avocații săi spunând că acesta are nevoie de timp pentru a studia materialele dosarelor în care este învinuit.

Fostul lider democrat este vizat în mai multe dosare de rezonanță, fiind acuzat de constituirea și conducerea unui grup criminal organizat, spălare de bani și escrocherie. Încă șase martori ai acuzării au fost audiați în dosarul privind frauda bancară în care este vizat Plahotniuc.

Până în prezent, au fost ascultați 39 dintre cei 51 de martori anunțați de acuzare, potrivit procurorului Alexandru Cernei. Procesul avansează într-un ritm alert, fapt criticat de apărarea lui Plahotniuc, care susține că graba cu care este examinat dosarul ar indica o motivație politică.

Avocatul Lucian Rogac afirmă că clientul său are acces limitat la materialele cauzei.

„Are o conotație politică. Vreau să precizez că domnul Plahotniuc are un termen extrem de limitat pentru a lua cunoștință cu materialele cauzei, dat fiind condițiile temporale și lipsa de condiții tehnice și informaționale, lipsa de acces la informații, lipsa de a corobora unele aspecte cu martori, contabile, manageri, este impus să acționeze în limitele restrânse pe care le are”, a declarat avocatul.

Procurorul de caz Alexandru Cernei respinge acuzațiile apărării și susține că Plahotniuc a avut suficient timp să studieze dosarul, iar extrădarea nu presupune reluarea prezentării materialelor.

„Acest dosar penal a fost pornit în anul 2019, faptele infracționale au fost comise în anul 2014, urmărirea penală a fost finalizată în anul 2022 și a fost expediată cauza în judecată în anul 2023. La acea etapă, inculpatul cunoștea despre transmiterea acestei cauze în judecată, avocatul a fost informat, au fost prezentate materialele”, a spus procurorul Cernei.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie în Grecia și extrădat pe 25 septembrie. În prezent, se află în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13. El este acuzat în mai multe dosare de escrocherie și spălare de bani, dar pledează nevinovat și riscă o pedeapsă cumulativă de până la 25 de ani de închisoare.