Ministerul Finanțelor cere despăgubiri de peste 731 de milioane de lei de la Vladimir Plahotniuc în dosarul „Furtul miliardului”

Republica Moldova. Ministerul Finanțelor solicită despăgubiri de peste 731 de milioane de lei în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului” – o sumă ce reprezintă prejudiciul pe care statul l-ar fi suferit din cauza acțiunilor lui Vladimir Plahotniuc. Informația a fost făcută publică de procurorul de caz, Alexandru Cernei, după cea mai recentă ședință de judecată, la care fostul lider democrat a fost din nou absent.

„Acțiunea civilă pe această cauză urmează a fi individualizată în dependență de acțiunile care se examinează. Urmează să fie prezentată o nouă acțiune civilă concretizată, care va include anume suma ce se referă la acuzațiile aduse inculpatului. Este suma de care este acuzat inculpatul că a beneficiat – 39 de milioane dolari și 3,5 milioane euro. Această sumă urmează a fi convertită și inclusă în acțiunea civilă, deoarece pe întreg dosarul fraudei bancare există o acțiune generală care cuprinde toate sumele pentru toți inculpații”, a declarat Alexandru Cernei.

Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat nici la această ședință de judecată, fiind reprezentat de avocații Lucian Rogac, Ion Vîzdoagă și o apărătoare din oficiu.

„Dumnealui, la moment, studiază materialele cauzei. În fiecare zi îi transmit câte 5 volume din dosarul penal. Fiecare volum are între 300 și 400 de pagini. Acum am ajuns, cred că, la volumul 50 din 97”, a declarat avocatul Lucian Rogac.

Apărătorul susține că Plahotniuc intenționează să se prezinte în instanță ulterior.

„Desigur că va veni și se va expune pe acuzarea care i-a fost înaintată, urmând să se disculpe. Deja a găsit erorile comise de procurori, nu a văzut în declarațiile martorilor nimic relevant pentru învinuirea care îi este adusă. Mai mult ca atât, traseele financiare descrise de acuzatori nu au nicio relevanță pentru dumnealui”, a mai spus Rogac.

În cadrul ședinței de astăzi au fost audiați primii martori ai acuzării, fostul deputat și președinte al Parlamentului, Igor Corman, și fostul ministru al Justiției în Cabinetele Ciubuc și Sturza, Ion Păduraru.

Avocatul Rogac afirmă că mărturiile celor doi nu susțin acuzațiile.

„Practic, nu au putut comunica nimic relevant acuzării. Dimpotrivă, aceștia au spus că nu au primit careva indicații de la domnul Vladimir, nu au fost influențați de el. Mai mult ca atât, martorii au comunicat că instituțiile responsabile de sistemul bancar aparțineau, în acea perioadă, Partidului Liberal-Democrat”, a declarat apărătorul lui Plahotniuc.

De cealaltă parte, procurorul Alexandru Cernei a precizat că aceste declarații sunt importante pentru înțelegerea contextului.

„Acești martori au oferit o imagine generală asupra situației din sistemul bancar în perioada în care dețineau funcții publice. Informația este relevantă pentru a înțelege fenomenul și pentru stabilirea cronologiei cazului”, a explicat Cernei.

În total, acuzarea urmează să audieze 50 de martori, în 28 de ședințe deja programate de instanță.

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat autorităților de la Chișinău pe 25 septembrie, însă de atunci nu s-a prezentat la nicio ședință. Potrivit anchetei, fostul lider democrat ar fi beneficiat de 39.282.000 de dolari și 3.518.000 de euro din schema fraudei bancare.

Sumele au fost dezvăluite în februarie 2023 de Ion Munteanu, procurorul general interimar de atunci, care declara că Procuratura dispune de suficiente probe pentru condamnarea lui Plahotniuc. Inculpatul, care riscă până la 20 de ani de închisoare, pledează nevinovat.

Pe lângă dosarul fraudei bancare, Plahotniuc este cercetat și în alte cauze penale. În dosarul „Metalferos”, el este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani.

Potrivit acuzării, între anii 2012–2019, compania de stat ar fi fost implicată într-o schemă prin care metalele erau vândute la prețuri reduse unor firme controlate din umbră și revândute ulterior cu un adaos comercial de 27%. Prejudiciul total depășește 1,2 miliarde de lei. În iulie 2022, Judecătoria Chișinău a emis un mandat de arest în contumacie pe numele lui Plahotniuc, ulterior menținut de Curtea de Apel.

Numele oligarhului apare și în dosarul „Kuliok”, deschis după apariția imaginilor în care fostul președinte Igor Dodon primea o pungă cu bani. Plahotniuc este acuzat de corupere activă în proporții deosebit de mari.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, Igor Dodon ar fi pretins și acceptat de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov o sumă cuprinsă între 600.000 și 1.000.000 de dolari, bani destinați finanțării cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv plata salariilor angajaților partidului. În schimb, Dodon ar fi urmat să obțină de la Moscova condiții favorabile pentru Partidul Democrat și pentru Plahotniuc personal, inclusiv formarea unei coaliții de guvernare PDM–PSRM.