Social Plafonarea RCA, respinsă de ASF. Transportatorii au noi cerințe







România nu va reveni la plafonarea tarifelor RCA după 1 iulie 2025, a transmis Autoritatea de Supraveghere Financiară într-o întâlnire oficială cu reprezentanții Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și ai Asociației pentru Sustenabilitate a Transportatorilor Rutieri Autorizați (ASTRA). „România nu se mai poate întoarce la plafonarea primelor pentru asigurarea obligatorie RCA, care s-a terminat la 1 iulie, pentru a lăsa piaţa asigurărilor să îşi regleze preţurile în funcţie de regula cererii şi ofertei”, au precizat oficialii ASF, potrivit unui comunicat transmis de Agerpres.

Reprezentanții transportatorilor au semnalat însă multiple inechități în modul de calcul și aplicare a tarifelor, reclamând diferențe uriașe între polițele emise pentru vehicule similare. „De la 3.000 la 17.000 de lei pe an pentru un camion cu masa autorizată între 16 și 21 de tone – aceasta este realitatea absurdă cu care ne confruntăm”, au subliniat organizațiile patronale.

Măsura de plafonare a tarifelor RCA, introdusă temporar de Guvern în 2023 și menținută până la 1 iulie 2025, a fost considerată un mecanism de protecție pentru transportatori și consumatori. Odată cu încheierea acestei perioade, piața asigurărilor a început din nou să se dezechilibreze, iar prețurile pentru vehiculele de mare tonaj au crescut vizibil.

Datele transmise de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) arată că polițele RCA pentru camioane s-au scumpit în medie cu 19%. Astfel, un camion nou încadrat în clasa B0 plătește astăzi aproximativ 11.000 de lei pe an, față de 9.000 înainte de luna iulie. Organizația a acuzat că plafonarea temporară nu a reprezentat o măsură reală de sprijin, ci doar o amânare, timp în care companiile de asigurări și-au ajustat strategiile de profit.

Potrivit ASF, în prezent doar zece societăți de asigurări activează pe piața RCA, iar un al unsprezecelea operator, Interamerican, urmează să devină pe deplin funcțional până la sfârșitul anului. Oficialii speră că odată cu intrarea unor noi jucători, competiția va duce la scăderea prețurilor și la o mai bună echilibrare a pieței.

Cristina Chiriac, președinta CONAF, a explicat că situația actuală este profund dezechilibrată: „Faptul că 40% dintre poliţele RCA pentru camioane se fac prin BAAR arată un dezechilibru structural al pieţei. Acest mecanism ar trebui să fie soluţie de ultimă instanţă, nu opţiunea principală. Transportatorii au nevoie de transparenţă deplină: toate ofertele, toate criteriile, aceleaşi reguli pentru toţi.”

Reprezentanții ASF au menționat că principala cauză pentru valoarea ridicată a polițelor destinate camioanelor este raportul daunalității, aflat în prezent la 17%. Aceasta înseamnă că unul din șase camioane produce o daună despăgubită prin polița RCA, ceea ce obligă societățile de asigurări să mențină tarife mari.

O altă problemă majoră este nivelul scăzut de acoperire. Aproximativ un sfert dintre camioanele de mare tonaj circulă fără asigurare RCA, ceea ce crește presiunea financiară asupra celor care plătesc corect. O soluție propusă este creșterea gradului de acoperire, pentru a dispersa riscul și a permite prețuri mai competitive.

În cadrul discuțiilor, oficialii ASF au precizat că intenționează să modifice metodologia de calcul pentru clienții de risc ridicat care apelează la Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR). Noua procedură va presupune colectarea de oferte de la toți asigurătorii activi, alegerea celor mai mici trei și stabilirea în baza lor a primei finale.

„O altă măsură corectă o reprezintă actualizarea factorului N din calculul primei de asigurare, după o metodologie mult mai obiectivă, țintind o reducere sub nivelul actual de 36%, bazată pe rata daunalității”, au transmis reprezentanții ASF. Ei au adăugat că aceste măsuri vor fi incluse într-un Ghid de bune practici, care ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului.

Un proiect de lege aflat în dezbaterea Parlamentului de aproape un an propune modificări importante pentru echilibrarea pieței RCA. Printre acestea se află eliminarea diferenței de tarifare între polițele emise pe nume de persoană fizică și cele pe persoană juridică, înlocuirea criteriului CAEN cu numărul de kilometri efectuați anual și introducerea posibilității de a plăti RCA în rate.

Alte prevederi vizează suspendarea efectelor poliței atunci când vehiculul nu este utilizat, verificări mai stricte ale valabilității RCA prin interoperabilitatea bazelor de date ale instituțiilor publice și obligativitatea ca asigurătorii să ofere franșiză opțională clienților.

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, a criticat lipsa de transparență și de reacție din partea instituțiilor. „Asigurații cu cel mai înalt grad de bonus, fără accidente în ultimii opt ani, ajung să plătească mai mult decât în anii anteriori, în ciuda reducerilor teoretice prevăzute de lege”, a declarat acesta.

Ștefănescu a acuzat ASF de pasivitate, menționând că vicepreședintele Sorin Mititelu nu s-a implicat suficient în gestionarea situației. El a avertizat că unele polițe RCA ajung să fie mai scumpe la reînnoire chiar și cu reduceri de 50%, ceea ce arată lipsa de coerență în sistem.

Transportatorii au criticat și guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, acuzând că nu a luat măsuri pentru a proteja consumatorii. COTAR a transmis că România se află printre statele europene unde costurile RCA sunt disproporționat de mari în raport cu veniturile populației, iar nivelul despăgubirilor plătite rămâne foarte scăzut.

Cristina Chiriac, președinta CONAF, a explicat că situația actuală afectează nu doar transportatorii, ci întreaga economie. „Numeroşi operatori de transport riscă să nu mai poată susţine operaţional activitatea curentă, cu efect direct asupra continuităţii serviciilor de transport şi implicit asupra economiei naţionale”, a declarat aceasta.

Ea a subliniat că doar un dialog susținut între ASF, transportatori și companiile de asigurări poate aduce stabilitate pe termen lung. „Reducerea daunalităţii şi recalibrarea tarifului de referinţă nu mai pot fi amânate. Acestea sunt condiţiile minime pentru ca piaţa RCA să devină una predictibilă şi corectă, în beneficiul transportatorilor şi al întregii economii”, a precizat liderul patronatului.

Odată cu încheierea perioadei de plafonare RCA, România se confruntă din nou cu probleme structurale pe piața asigurărilor auto. ASF insistă că revenirea la plafonare nu este o soluție, mizând pe extinderea concurenței și pe ajustarea metodologiilor de calcul. În schimb, transportatorii cer reguli uniforme și prețuri sustenabile, avertizând că lipsa unor măsuri rapide poate afecta nu doar companiile din domeniu, ci și stabilitatea economică a țării.