International

Pinterest și accelerează tranziția către inteligența artificială și pregătește un val de concedieri

Comentează știrea
Pinterest și accelerează tranziția către inteligența artificială și pregătește un val de concedieriPinterest. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Pinterest va concedia 15% din angajaţi şi va reduce spaţiile de birouri, pe fondul unei reorientări către inteligenţa artificială. Anunţul a fost făcut marţi de companie şi citat de CNBC. Potrivit unui document transmis autorităţilor de reglementare, procesul de restructurare se va încheia până la finalul trimestrului al treilea, respectiv la sfârşitul lunii septembrie.

Pinterest, pe lista platformelor care fac pasul spre inteligența artificială

După anunţ, acţiunile Pinterest au scăzut cu peste 9%. Compania susţine că “realocă resurse” către echipe şi roluri axate pe AI. Prioritatea o reprezintă “produsele şi capabilităţile bazate pe AI”. În acelaşi timp, Pinterest îşi ajustează strategia de vânzări şi marketing.

Costurile de restructurare înainte de taxe sunt estimate între 35 şi 45 de milioane de dolari. Pinterest avea peste 4.500 de angajaţi la nivel global în aprilie anul trecut, conform celui mai recent raport anual.

Angajat concediat

Angajat concediat. Sursa foto: Arhiva EVZ

Luptă acerbă în acest sector. TikTok, Facebook și Instagram, principalii competitori

Platforma a accelerat integrarea inteligenţei artificiale pentru a oferi utilizatorilor conţinut mai personalizat şi mai relevant. În luna octombrie, compania a lansat instrumentul de cumpărături „Pinterest Assistant”.

Hamnet domină nominalizările BAFTA 2026. Cine sunt rivalii din cursa pentru „Cel mai bun film”
Hamnet domină nominalizările BAFTA 2026. Cine sunt rivalii din cursa pentru „Cel mai bun film”
Mic dejun rapid și sănătos. Rețete simple pentru dimineți energice
Mic dejun rapid și sănătos. Rețete simple pentru dimineți energice

De asemenea, a introdus mai multe soluţii automate de publicitate, într-un context de competiţie intensă cu TikTok şi platformele Meta, Facebook şi Instagram.

„Investiţiile noastre în AI şi inovaţie de produs dau rezultate. Am devenit un lider în căutarea vizuală şi am transformat platforma într-un asistent de cumpărături bazat pe AI pentru 600 de milioane de utilizatori”, declara CEO-ul Pinterest, Bill Ready, în luna noiembrie.

Pinterest nu este singura platformă care renunță la sute de angajați

Pinterest nu este un caz izolat. În Statele Unite, aproape 55.000 de concedieri au fost atribuite AI-ului anul trecut, potrivit firmei Challenger, Gray & Christmas. Totuşi, unii experţi pun sub semnul întrebării această explicaţie şi susţin că unele companii ar putea apela la aşa-numitul „AI-washing”, folosind inteligenţa artificială drept justificare pentru reduceri de costuri sau probleme interne.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:21 - Hamnet domină nominalizările BAFTA 2026. Cine sunt rivalii din cursa pentru „Cel mai bun film”
09:14 - Washington schimbă strategia față de Venezuela. Banii blocați încep să fie returnați
09:03 - Mic dejun rapid și sănătos. Rețete simple pentru dimineți energice
08:57 - Cadouri de lux și acuzații grave. Zi decisivă pentru fosta primă doamnă a Coreei de Sud
08:51 - Zelenski, pregătit pentru a sta la masa negocierilor cu Putin. Rusia, principalul obstacol
08:41 - Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate

HAI România!

Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Mirel Curea, despre discursul președintelui la Focșani: „Primul moment când Nicușor Dan devine politician”
Radiografia violenței comisă de minorii din Cenei. Dan Andronic: E vorba de o crimă oribilă, mascată cu ajutorul altora
Radiografia violenței comisă de minorii din Cenei. Dan Andronic: E vorba de o crimă oribilă, mascată cu ajutorul altora

Proiecte speciale