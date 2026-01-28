Pinterest și accelerează tranziția către inteligența artificială și pregătește un val de concedieri

Pinterest va concedia 15% din angajaţi şi va reduce spaţiile de birouri, pe fondul unei reorientări către inteligenţa artificială. Anunţul a fost făcut marţi de companie şi citat de CNBC. Potrivit unui document transmis autorităţilor de reglementare, procesul de restructurare se va încheia până la finalul trimestrului al treilea, respectiv la sfârşitul lunii septembrie.

După anunţ, acţiunile Pinterest au scăzut cu peste 9%. Compania susţine că “realocă resurse” către echipe şi roluri axate pe AI. Prioritatea o reprezintă “produsele şi capabilităţile bazate pe AI”. În acelaşi timp, Pinterest îşi ajustează strategia de vânzări şi marketing.

Costurile de restructurare înainte de taxe sunt estimate între 35 şi 45 de milioane de dolari. Pinterest avea peste 4.500 de angajaţi la nivel global în aprilie anul trecut, conform celui mai recent raport anual.

Platforma a accelerat integrarea inteligenţei artificiale pentru a oferi utilizatorilor conţinut mai personalizat şi mai relevant. În luna octombrie, compania a lansat instrumentul de cumpărături „Pinterest Assistant”.

De asemenea, a introdus mai multe soluţii automate de publicitate, într-un context de competiţie intensă cu TikTok şi platformele Meta, Facebook şi Instagram.

„Investiţiile noastre în AI şi inovaţie de produs dau rezultate. Am devenit un lider în căutarea vizuală şi am transformat platforma într-un asistent de cumpărături bazat pe AI pentru 600 de milioane de utilizatori”, declara CEO-ul Pinterest, Bill Ready, în luna noiembrie.

Pinterest nu este un caz izolat. În Statele Unite, aproape 55.000 de concedieri au fost atribuite AI-ului anul trecut, potrivit firmei Challenger, Gray & Christmas. Totuşi, unii experţi pun sub semnul întrebării această explicaţie şi susţin că unele companii ar putea apela la aşa-numitul „AI-washing”, folosind inteligenţa artificială drept justificare pentru reduceri de costuri sau probleme interne.