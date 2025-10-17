Piețele globale scad, aurul atinge un nou prag istoric

Piețele financiare globale au suferit pierderi considerabile, în timp ce cotația aurului a urcat la un nou prag istoric, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de stabilitatea sectorului bancar american. Tensiunile s-au amplificat după ce două instituții bancare din SUA au raportat „expuneri importante la credite neperformante și posibile fraude”, avertizează Mark Sweney și Graeme Wearden, experți în afaceri, economie finanțe și probleme media, la The Guardian.

Tensiunile au provocat turbulențe pe piețele financiare din Europa și Asia. În Londra, indicele FTSE 100 a înregistrat o scădere de 1,5%, în timp ce DAX-ul german a pierdut 2%. Bursa din Madrid a fost mai puțin afectată, cu o corecție de 0,8%, iar indicele din Franța CAC 40 a coborât cu 1,5%, înainte de a recupera o parte din pierderi.

Pe fondul incertitudinilor, capitalul s-a reorientat către active considerate sigure, precum aurul, care a atins un nou maxim istoric de 4.378 de dolari pe uncie, marcând o creștere de aproape 8,5% în această săptămână, cea mai amplă evoluție de acest fel de la criza financiară din 2008.

Acțiunile mai multor bănci regionale din Statele Unite au înregistrat scăderi semnificative joi, pe fondul unor semnale de vulnerabilitate financiară. Zions Bancorporation, instituție financiară cu sediul în Utah, a raportat o pierdere de 50 de milioane de dolari din două împrumuturi anulate.

În paralel, Western Alliance Bank, Phoenix, a demarat acțiuni legale legate de un credit neperformant în valoare de 100 de milioane de dolari. Ca urmare a acestor anunțuri, titlurile Zions au scăzut cu peste 10%, în timp ce acțiunile Western Alliance au pierdut peste 9% din valoare.

„Deși cazurile par izolate, vizând două bănci cu capitalizări de piață sub 10 miliarde de dolari, reacția pieței sugerează temeri mai profunde”, a comentat Jim Reid, analist la Deutsche Bank.

El a subliniat că aceste evoluții reînvie temerile privind fragilitatea sectorului bancar regional, similară cu cea manifestată după colapsul Silicon Valley Bank în 2023. Totodată, situația actuală ridică semne de întrebare privind calitatea portofoliilor de credite, „după o perioadă lungă de rate ridicate și o expansiune a creditului privat”.

Richard Hunter, director în cadrul Interactive Investor, avertizează că domeniul economic devine din ce în ce mai sumbru, și că „există semne tot mai mari că nori de furtună se adună peste piețe”,

Derren Nathan, analist la Hargreaves Lansdown, a declarat: „În ciuda speranțelor tot mai mari de noi reduceri ale ratelor dobânzilor în acest an, atenția se îndreaptă către sănătatea economiei, deoarece pierderile de creditare emergente în rândul băncilor regionale din America au ridicat noi semne de întrebare ”, a explicat Derren Nathan.

Semnalul de alarmă a fost întărit la începutul săptămânii de Jamie Dimon, CEO al JP Morgan, care a sugerat că recentele prăbușiri ale instituțiilor financiare „Tricolor” și „First Brands” ar putea fi doar începutul, spunând că ar putea apărea mai mulți „gândaci de bucătărie” după prăbușirea celor două bănci.