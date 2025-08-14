Economie Explozie pe piața cripto. Bitcoin urcă la cel mai mare preț din istorie







Cotația Bitcoin a atins joi un nivel fără precedent, depășind pragul de 124.000 de dolari, marcând astfel un nou maxim istoric pentru cea mai importantă criptomonedă din lume.

În tranzacțiile de dimineață de la bursa de criptomonede Bitstamp, Bitcoin a urcat până la 124.517 dolari, pentru ca ulterior să înregistreze o ușoară corecție, stabilizându-se în jurul valorii de 123.000 de dolari.

Evoluția vine într-un moment în care investitorii instituționali își intensifică achizițiile, iar piețele financiare globale afișează un ton optimist.

Specialiștii în tranzacționare apreciază că avansul Bitcoin este strâns legat de perspectivele monetare internaționale.

Date recente din Statele Unite arată o încetinire mai accentuată decât se estima a pieței muncii, ceea ce a generat anticipații privind o posibilă reducere a dobânzilor de către Rezerva Federală (Fed) în luna septembrie. Potrivit analiștilor, aceste așteptări sporesc încrederea investitorilor și stimulează cererea pentru criptomonede.

„Factorul decisiv îl reprezintă încrederea pieței în relaxarea politicii monetare peste Atlantic”, explică Timo Emden, analist la grupul german Emden Research. Potrivit lui Emden, orice semn de reducere a dobânzilor în economiile majore face criptomonedele mai atractive, deoarece acestea oferă o alternativă de investiție într-un context de randamente tradiționale scăzute.

Raliul recent a propulsat capitalizarea de piață a bitcoin la aproximativ 2.500 miliarde de dolari, conform datelor CoinMarketCap, consolidând astfel dominația monedei digitale pe piața activelor virtuale, evaluată în prezent la aproape 4.200 miliarde de dolari.

Această creștere se înscrie într-un trend pozitiv pe termen lung: de la începutul anului, Bitcoin s-a apreciat cu aproximativ 32%, susținut și de așteptările industriei referitoare la o relaxare a reglementării sectorului criptomonedelor.

Traderii subliniază că dinamica pieței este influențată simultan de factori macroeconomici și de mișcările specifice industriei digitale. În timp ce evenimentele economice globale și deciziile băncilor centrale joacă un rol esențial, fluxurile de capital din partea investitorilor instituționali contribuie semnificativ la volatilitatea și la nivelul record al bitcoin.

Aceasta continuă să fie considerată de mulți specialiști drept indicator principal al stării generale a pieței criptomonedelor, având un impact direct asupra evaluării celorlalte monede digitale majore.