Economie BNR menține neschimbată dobânda de politică monetară







BNR a decis vineri, 8 august 2025, să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, în cadrul unei ședințe a Consiliului de administrație. Măsura vizează consolidarea stabilității prețurilor pe termen mediu și vine într-un context economic incert,Oficialii BNR au reafirmat angajamentul instituției de a utiliza toate instrumentele disponibile pentru a asigura echilibrul macroeconomic.

Decizia Consiliului de administrație al BNR de a menține dobânda-cheie la 6,50% pe an reflectă o abordare prudentă în fața riscurilor inflaționiste și a incertitudinilor externe. În același timp, rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) rămâne la 7,50% pe an, iar cea pentru facilitatea de depozit la 5,50% pe an.

În comunicatul emis vineri, BNR a precizat că menține neschimbate și ratele rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Banca centrală subliniază importanța stabilității prețurilor pentru a susține o creștere economică sustenabilă și face apel la o coordonare atentă a politicilor fiscale și monetare, în special în condițiile în care România se confruntă cu presiuni interne și externe.

Potrivit reprezentanților Băncii Naționale, actualul nivel al dobânzii este adecvat pentru a ancora anticipațiile inflaționiste și a tempera consumul excesiv. În prezent, inflația anuală se menține peste nivelul optim, iar orice ajustare bruscă a dobânzii ar putea destabiliza cursul de schimb sau ar afecta negativ creditarea.

Pe plan tehnic, menținerea dobânzii de politică monetară implică

o atenție sporită la evoluția lichidității din sistemul bancar. De asemenea, păstrarea rezervelor minime obligatorii oferă un tampon suplimentar în fața șocurilor externe, într-un mediu în care tensiunile geopolitice și volatilitatea de pe piețele internaționale continuă să influențeze negativ economiile emergente.

În evaluarea sa, BNR atrage atenția asupra necesității unui mix echilibrat de politici macroeconomice și asupra continuării reformelor structurale. Utilizarea eficientă a fondurilor europene și sprijinirea investițiilor productive sunt, potrivit instituției, elemente esențiale pentru întărirea capacității economiei de a face față eventualelor șocuri.

Decizia de menținere a dobânzii vine într-un moment în care băncile centrale din regiune adoptă strategii diferite, în funcție de specificul național. În timp ce unele state din Europa Centrală și de Est au început să reducă dobânzile, România a optat pentru o poziție de așteptare, pe fondul unor incertitudini suplimentare privind execuția bugetară și evoluția fiscalității în trimestrele următoare.

Următoarea ședință a Consiliului de Administrație al BNR va avea loc pe 8 octombrie 2025.