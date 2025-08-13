Economie România, loc important pe harta câștigurilor din criptomonede. Diferențe față de alte țări







În 2025, românii au investit între 5 și 10 miliarde de dolari în criptomonede, o creștere semnificativă față de anii precedenți. În plus, arată că 18% dintre cetățeni dețin astfel de active digitale, iar dezvoltarea a fost susținută de accesul mai ușor la platformele de tranzacționare și de educația financiară în creștere. La finalul anului trecut, românii au declarat la ANAF câștiguri de peste 712 milioane de lei din tranzacțiile cu criptomonede, însă estimările arată că valoarea reală a profiturilor este mult mai mare, de ordinul miliardelor de euro.

Această sumă a fost raportată de 1.613 contribuabili, conform datelor oficiale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Este important de menționat că aceste câștiguri au fost realizate în urma vânzării de criptomonede precum Bitcoin, Ethereum și altele, și au fost supuse unui impozit pe venit de 10%.

Reglementările MiCA (Markets in Crypto Assets) au stabilit un cadru legal clar, care protejează consumatorii și previne activitățile ilegale. Astfel, interesul românilor pentru acest domeniu a crescut de la o lună la alta, potrivit Bidget, un jucător de pe piața crypto.

În Austria, veniturile obținute din criptomonede au fost semnificative, dar nu există date publice privind suma totală.

Anul trecut, autoritățile din această țară au implementat un sistem de impozitare care prevede o taxă de 27,5% pe câștigurile de capital pentru persoanele fizice. Aceasta se aplică și veniturilor din minare, staking sau împrumuturi de criptomonede.

Piața criptomonedelor din SUA a înregistrat venituri record pentru principalele platforme de tranzacționare.

Coinbase, una dintre cele mai mari plaftorme de schimb de peste Ocean, a raportat venituri de peste șase miliarde de dolari. Platforma Robinhood, a ajuns la aproape trei miliarde de dolari, cu o creștere semnificativă a tranzacțiilor crypto și a numărului de utilizatori activi.

Această creștere a fost susținută de prețurile ridicate ale activelor și de interesul tot mai mare al investitorilor.

La finalul anului trecut, valoarea pieței criptomonedelor din Franța a fost estimată la 78,5 miliarde de dolari. În acest stat, circa 18% dintre cetățeni dețineau criptomonede la finalul anului trecut, iar interesul acestora fost stimulat de reglementările favorabile. Această activitate a contribuit la creșterea tranzacțiilor și investițiilor, întărind prezența criptomonedelor în economie.

În Bulgaria, piața criptomonedelor a continuat să crească, atingând o valoare estimată de 11,7 milioane USD. În Bulgaria, aproape 300.000 de persoane, reprezentând 6,1% din populație, dețineau criptomonede la finalul anului trecut. În țara vecină, guvernul a implementat un cadru legislativ care le recunoaște ca active legitime, cu reguli fiscale clare și mecanisme de protecție pentru investitori.