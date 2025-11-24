Piața locală de web hosting crește cu peste 10%. Valoarea totală a urcat la aproape jumătate de miliard de lei

Dimensiunea pieței locale de web hosting pentru 2025 este evaluată la aproximativ 500 milioane lei, pe baza raportărilor Cognitive Market Research, iar creșterea anuală medie este de 10,3%. Un studiu realizat de Cyber_Folks România, arată că aproape 40% dintre deținătorii de site-uri și magazine online ar fi dispuși să își schimbe furnizorul actual dacă ar găsi servicii complete care includ ȋnregistrare de domeniu, găzduire pentru site și soluții de securitate pe o singură platformă. Rezultatele indică apariția unui nou tip de utilizator – mai educat, mai exigent și mult mai atent la calitatea serviciilor.

„Utilizatorii nu mai acceptă compromisuri între preț și performanță. Vor viteză, stabilitate și suport uman real. Serviciile premium, de asemenea, prind din ce ȋn ce mai mult teren, tocmai de aceea, ne-am concentrat, ȋn ultima perioadă, și pe dezvoltarea acestora. Piața trece printr-o etapă de consolidare accelerată, iar furnizorii care nu se adaptează pierd teren”, afirmă Adrian Chiruță, co-CEO și acționar cyber_Folks România.

80,5% dintre respondenții studiului utilizează deja servicii de web hosting, iar aproape jumătate (48,8%) au trecut anterior printr-un proces de migrare către un alt furnizor. Siguranța și performanța sunt criteriile dominante în alegerea unui partener pe partea de hosting. Peste 70% dintre respondenți au acordat nivelul maxim de importanță (5 din 5) criteriilor de securitate și viteză/uptime, în timp ce 17,1% caută funcționalități avansate și 12,2% pun accent pe calitatea suportului tehnic. Prețul, deși relevant, nu mai este principalul factor de decizie, semn al maturizării utilizatorilor.

Creșterea pieței este susținută de digitalizarea accelerată a companiilor, extinderea comerțului online, migrarea către soluții cloud și hibride și cererea tot mai mare pentru soluții avansate, care oferă mult mai multă securitate și customizare – factori care determină utilizatorii să caute furnizori cu infrastructură solidă și servicii integrate.

Studiul realizat de Cyber_Folks mai arată că 46,3% dintre utilizatori intenționează să-și majoreze cheltuielile cu infrastructura de IT în următoarele 12 luni, mai ales în zona serviciilor personalizate precum servere dedicate și VPS. Pe termen scurt, clienții vor beneficia de oferte mai competitive și pachete complete, iar pe termen lung, piața se va maturiza prin reducerea numărului de jucători și apariția unor servicii premium.

Presiunea acestor cerințe duce la consolidarea industriei, iar jucătorii mari își extind capacitatea prin achiziții strategice. Cyber_Folks România a încheiat recent achiziția Hosterion, într-o tranzacție de 6,7 milioane euro, care aduce în portofoliu peste 13.000 de clienți și posibilitatea de a oferi servicii de găzduire în centre de date din Londra, Amsterdam și Statele Unite ale Americii.

Cyber_Folks România, unul dintre liderii pieței locale de web hosting, și-a crescut veniturile de la 26,3 milioane lei în 2022, la 28,8 milioane lei în 2023 și 29,7 milioane lei în 2024, iar pentru 2025 estimează o creștere de peste 15%, susținută de investiții ȋn soluții bazate pe AI, care aduc mai multă ușurință ȋn utilizare pentru clientul final.