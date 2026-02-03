Peter Mandelson, anchetat după ce i-ar fi transmis lui Epstein informații sensibile 

Poliția din Londra a deschis o anchetă penală care îl vizează pe Peter Mandelson, fost ambasador al Regatului Unit la Washington, după dezvăluirile potrivit cărora acesta i-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein informații sensibile pentru piețele financiare, potrivit Reuters.

Potrivit documentelor din dosarul Epstein, publicate recent de Departamentul Justiției al Statelor Unite, în 2009, când era ministru al comerțului în guvernul condus de Gordon Brown, Mandelson i-a redirecționat lui Epstein un e-mail guvernamental intern.

Mesajul conținea o analiză realizată de un consilier privind situația economică, adresată premierului Brown și transmisă, totodată, lui Mandelson.

Într-un alt e-mail, dezvăluit de publicația britanică Financial Times, Peter Mandelson părea să îi sugereze lui Jeffrey Epstein să îi ceară patronului JPMorgan să îl „amenințe ușor” pe ministrul britanic al finanțelor, cu scopul de a reduce taxa aplicată bonusurilor bancherilor.

Anterior, în cursul zilei de marți, Mandelson a anunțat că renunță la postul de membru al Camerei Lorzilor, camera superioară a Parlamentului britanic.

Destituit din funcția de ambasador britanic în Statele Unite din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, Peter Mandelson a părăsit duminică seara Partidul Laburist britanic, unde a fost o figură marcantă, după noile dezvăluiri privind relația sa cu infractorul sexual american.

Mandelson, fost ministru și comisar european în vârstă de 72 de ani, ar fi primit bani de la Jeffrey Epstein în mai multe rânduri la începutul anilor 2000, potrivit documentelor publicate la finalul săptămânii trecute de Departamentul american de Justiție.

Documentele recente au devenit publice în baza unei legi care obligă autoritățile să desecretizeze dosarele legate de Jeffrey Epstein și de Ghislaine Maxwell, confidenta și fosta sa parteneră.