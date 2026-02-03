International

Peter Mandelson, anchetat după ce i-ar fi transmis lui Epstein informații sensibile 

Comentează știrea
Peter Mandelson, anchetat după ce i-ar fi transmis lui Epstein informații sensibile Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Poliția din Londra a deschis o anchetă penală care îl vizează pe Peter Mandelson, fost ambasador al Regatului Unit la Washington, după dezvăluirile potrivit cărora acesta i-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein informații sensibile pentru piețele financiare, potrivit Reuters.

Mandelson i-ar fi redirecționat lui Epstein un e-mail guvernamental intern

Potrivit documentelor din dosarul Epstein, publicate recent de Departamentul Justiției al Statelor Unite, în 2009, când era ministru al comerțului în guvernul condus de Gordon Brown, Mandelson i-a redirecționat lui Epstein un e-mail guvernamental intern.

Mesajul conținea o analiză realizată de un consilier privind situația economică, adresată premierului Brown și transmisă, totodată, lui Mandelson.

Într-un alt e-mail, dezvăluit de publicația britanică Financial Times, Peter Mandelson părea să îi sugereze lui Jeffrey Epstein să îi ceară patronului JPMorgan să îl „amenințe ușor” pe ministrul britanic al finanțelor, cu scopul de a reduce taxa aplicată bonusurilor bancherilor.

Hunor insistă: Taxele trebuie reduse cu 50%. Ilie Bolojan a cerut un răgaz de gândire
Hunor insistă: Taxele trebuie reduse cu 50%. Ilie Bolojan a cerut un răgaz de gândire
Scutiri CASS pentru anumite categorii sociale. Ministrul Muncii anunță cine ar putea fi beneficiarii
Scutiri CASS pentru anumite categorii sociale. Ministrul Muncii anunță cine ar putea fi beneficiarii

Mandelson a renunț la postul de membru al Camerei Lorzilor

Anterior, în cursul zilei de marți, Mandelson a anunțat că renunță la postul de membru al Camerei Lorzilor, camera superioară a Parlamentului britanic.

Destituit din funcția de ambasador britanic în Statele Unite din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, Peter Mandelson a părăsit duminică seara Partidul Laburist britanic, unde a fost o figură marcantă, după noile dezvăluiri privind relația sa cu infractorul sexual american.

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video

Fostul ambasador ar fi primit bani de la Epstein în mai multe rânduri

Mandelson, fost ministru și comisar european în vârstă de 72 de ani, ar fi primit bani de la Jeffrey Epstein în mai multe rânduri la începutul anilor 2000, potrivit documentelor publicate la finalul săptămânii trecute de Departamentul american de Justiție.

Documentele recente au devenit publice în baza unei legi care obligă autoritățile să desecretizeze dosarele legate de Jeffrey Epstein și de Ghislaine Maxwell, confidenta și fosta sa parteneră.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:43 - Hunor și-a pierdut răbdarea în coaliție: E cam mult să discuți două legi, în cinci luni. Hai, Ilie, fă
23:37 - Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari
23:27 - Patru zodii care vor fi cele mai norocoase în februarie, conform horoscopului chinezesc
23:20 - Peter Mandelson, anchetat după ce i-ar fi transmis lui Epstein informații sensibile 
23:12 - Setul de programe TV obligatorii în 2026, stabilit de CNA. Digi24, exclus din listă
23:03 - Grok, chatbot-ul lui Elon Musk, ignoră restricțiile X și continuă să creeze imagini nepermise

HAI România!

Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale