Pericol de explozie în Ploieşti după ce o ţeavă de gaz a fost spartă. Muncitorii nu au sunat la 112

O echipă de muncitori care lucra la racordarea unui bloc la utilităţi a spart, vineri, o conductă de gaz în cartierul Mihai Bravu din Ploieşti. În loc să apeleze 112, aceştia au anunţat doar distribuitorul de gaz, iar timp de circa 15 minute zona a rămas neizolată. Localnicii au alertat autorităţile, în timp ce un reprezentant al muncitorilor a susţinut că „au urmat procedura” prin apelarea distribuitorului, relatează news.ro.

Muncitorii nu au apelat 112 după ce au spart o conductă de gaz

Conform informaţiilor oficiale, incidentul s-a produs la intersecţia străzilor Tunari şi Roşiori, unde o firmă efectua lucrări pentru racordarea la utilităţi a unui bloc nou construit pe strada Mihai Bravu.

În timpul lucrărilor, muncitorii au secţionat accidental ţeava de gaz care alimenta întreaga zonă. Deşi situaţia reprezenta un pericol iminent de explozie, echipa nu a apelat imediat numărul de urgenţă, aşa cum prevăd normele.

Muncitorii spun că au respectat procedura

Reprezentanții muncitorilor au explicat că, prin decizia acestora, s-a respectat procedura prin anunțarea companiei de distribuție.

Teavă de gaz spartă în Ploiești

Însă, conform OUG nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență — Art. 2 alin. (2) — în situațiile care periclitează viața, sănătatea, proprietatea, ordinea publică sau mediul, numărul unic de urgență 112 trebuie apelat pentru mobilizarea imediată a pompierilor, poliției și echipelor de intervenție specializate

Zona a fost izolată pentru a evita riscul de explozie

Gazul se emana cu putere, iar mirosul a putut fi simţit la distanţe considerabile. În loc să sune la 112, muncitorii au rămas în zonă, iar  localnicii au fost cei care au alertat autorităţile.

Autorităţile au izolat zona pentru a preveni riscul de explozie, în timp ce reprezentantul echipei de gaz a susţinut că „au urmat procedura” în acest caz.

