Social Exclusiv

Perfuziile cu vitamine, noua modă în sezonul rece. Medic: Se fac strict în urma unui consult

Comentează știrea
Perfuziile cu vitamine, noua modă în sezonul rece. Medic: Se fac strict în urma unui consultPacient. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

În sezonul rece, tot mai multe persoane își îndreaptă atenția către terapiile care promit întărirea sistemului imunitar. Printre cele mai populare opțiuni se numără perfuziile cu vitamine, sau vitaminoterapia intravenoasă (IV), care presupune administrarea directă a vitaminelor, mineralelor și antioxidanților în fluxul sanguin. Deși rețelele sociale sunt pline de recomandări legate de aceste terapii, medicul generalist Ioana Ciorteanu atrage atenția că ar trebui urmate doar în urma unui consult.

Ce trebuie să știe pacienții despre aceste terapii

Potrivit medicului, aceste terapii nu trebuie privite ca tratamente medicale propriu-zise, ci mai degrabă ca metode de susținere a organismului. Ele pot contribui la ameliorarea stării generale, la reducerea oboselii sau la o recuperare mai rapidă după o infecție virală, însă nu tratează cauzele profunde ale unei afecțiuni.

„Aici vorbim despre niște terapii complementare. Aceste terapii cu vitamine, minerale și antioxidanți vin ca un ajutor, însă nu tratează nimic, ci ne ajută din punct de vedere terapeutic să ajungem la starea noastră normală”, explică Ioana Ciorteanu, medic generalist și instructor de prim ajutor.

perfuzie

Perfuzie. Sursa foto: Freepik

Cât costă

Medicul adaugă că acestea ar trebui urmate doar în urma unui consult.

Generația „decrețeilor”, în pragul pensionării. Măsuri și planuri pentru perioada următoare
Generația „decrețeilor”, în pragul pensionării. Măsuri și planuri pentru perioada următoare
Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic

„Aceste terapii se fac strict în urma unui consult. Este extrem de important acest aspect. Nu le facem doar pentru că am auzit pe internet, nu luăm rețete de perfuzii de pe internet, ci le facem în urma unui control medical, pentru că este important să eliminăm celelalte cauze bacteriene. Nu facem perfuzii cu vitamina C atunci când avem pneumonie”, mai spune acesta.

În prezent, multe clinici din Capitală și din alte orașe oferă perfuzii cu vitamine. Există și clinici care și-au extins sfera serviciilor și merg domiciliul pacientului pentru astfel de proceduri.

De exemplu, o ședință de vitaminoterapie pentru creșterea imunității și energiei poate porni de la 99 de lei.

Administrarea la domiciliu, sub monitorizare medicală, pornește de 199 de lei. De altfel, costurile pot ajunge și la 400 de lei, în funcție de clinicâ.

Ce vitamine conțin

Compoziția standard include vitamine din complexul B, vitamina C și o soluție salină.

„Dacă se confirmă că este o infecție respiratorie, atunci vitamina C ne ajută să trecem prin aceste episoade virale, dar este foarte important ca oamenii să înțeleagă că perfuziile cu vitamine nu tratează nimic și să nu caute miracole în aceste terapii”, explică medicul.

Principala diferență față de administrarea orală a vitaminelor este rata de absorbție.

„Diferența este de absorbție. Dacă administrăm oral vitamina C, un gram se absoarbe în proporție de 20–30%. Dacă administrăm intravenos, automat rata de absorbție este de 90%”, a încheiat acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:06 - Generația „decrețeilor”, în pragul pensionării. Măsuri și planuri pentru perioada următoare
10:57 - Curățenie de toamnă. Cinci cele mai frecvente greșeli
10:49 - Țara care vrea să interzică accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani
10:40 - Ana Birchall, răspuns după ce documentul în care era acuzată că ar fi vrut să devină informatoare CIA a fost șters
10:32 - Directoarea Penitenciarului Jilava, înlocuită din funcție după decizia ministrului Justiției
10:24 - Inima lui Trump este cu 14 ani mai tânără decât vârsta sa reală. Raport medical

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale