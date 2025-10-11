Perfuziile cu vitamine, noua modă în sezonul rece. Medic: Se fac strict în urma unui consult

În sezonul rece, tot mai multe persoane își îndreaptă atenția către terapiile care promit întărirea sistemului imunitar. Printre cele mai populare opțiuni se numără perfuziile cu vitamine, sau vitaminoterapia intravenoasă (IV), care presupune administrarea directă a vitaminelor, mineralelor și antioxidanților în fluxul sanguin. Deși rețelele sociale sunt pline de recomandări legate de aceste terapii, medicul generalist Ioana Ciorteanu atrage atenția că ar trebui urmate doar în urma unui consult.

Potrivit medicului, aceste terapii nu trebuie privite ca tratamente medicale propriu-zise, ci mai degrabă ca metode de susținere a organismului. Ele pot contribui la ameliorarea stării generale, la reducerea oboselii sau la o recuperare mai rapidă după o infecție virală, însă nu tratează cauzele profunde ale unei afecțiuni.

„Aici vorbim despre niște terapii complementare. Aceste terapii cu vitamine, minerale și antioxidanți vin ca un ajutor, însă nu tratează nimic, ci ne ajută din punct de vedere terapeutic să ajungem la starea noastră normală”, explică Ioana Ciorteanu, medic generalist și instructor de prim ajutor.

Medicul adaugă că acestea ar trebui urmate doar în urma unui consult.

„Aceste terapii se fac strict în urma unui consult. Este extrem de important acest aspect. Nu le facem doar pentru că am auzit pe internet, nu luăm rețete de perfuzii de pe internet, ci le facem în urma unui control medical, pentru că este important să eliminăm celelalte cauze bacteriene. Nu facem perfuzii cu vitamina C atunci când avem pneumonie”, mai spune acesta.

În prezent, multe clinici din Capitală și din alte orașe oferă perfuzii cu vitamine. Există și clinici care și-au extins sfera serviciilor și merg domiciliul pacientului pentru astfel de proceduri.

De exemplu, o ședință de vitaminoterapie pentru creșterea imunității și energiei poate porni de la 99 de lei.

Administrarea la domiciliu, sub monitorizare medicală, pornește de 199 de lei. De altfel, costurile pot ajunge și la 400 de lei, în funcție de clinicâ.

Compoziția standard include vitamine din complexul B, vitamina C și o soluție salină.

„Dacă se confirmă că este o infecție respiratorie, atunci vitamina C ne ajută să trecem prin aceste episoade virale, dar este foarte important ca oamenii să înțeleagă că perfuziile cu vitamine nu tratează nimic și să nu caute miracole în aceste terapii”, explică medicul.

Principala diferență față de administrarea orală a vitaminelor este rata de absorbție.

„Diferența este de absorbție. Dacă administrăm oral vitamina C, un gram se absoarbe în proporție de 20–30%. Dacă administrăm intravenos, automat rata de absorbție este de 90%”, a încheiat acesta.