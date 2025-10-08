O tânără de 29 de ani a murit la scurt timp după ce a născut la o clinică privată din Constanța
O femeie de 29 de ani a murit miercuri, în urma unor complicații apărute după naștere, la o clinică privată din Constanța. Starea ei s-a înrăutățit la scurt timp, iar medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență au încercat să o salveze, însă fără succes, potrivit IPJ Constanţa.
Autoritățile, anunțate în jurul orei 13:00
IPJ Constanța a transmis că, miercuri, în jurul orei 13:00, reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență au anunțat autoritățile despre moartea unei femei.
„În cursul zilei de astăzi, 8 octombrie a.c., în jurul orei 13.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța - Secția 1 au fost sesizați, de către reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța cu privire la decesul unei persoane”, a transmis Poliția din Constanța.
Femeie de 29 de ani, transferată de urgență la spital după complicații la naștere
Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, femeia de 29 de ani, din Giurgiu, a ajuns de urgență la spital în noaptea precedentă, după ce a suferit complicații la o clinică privată, în urma nașterii. Polițiștii au anunțat că au deschis un dosar penal în legătură cu acest caz.
„Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, a mai anunțat sursa menționată anterior.
Surse citate de ȘtirileMedia susțin că aceasta a suferit o hemoragie severă după naștere, iar medicii au încercat să o salveze printr-o operație de histerectomie, însă pacienta a intrat în comă și a fost transferată de urgență la Spitalul Județean Constanța, unde și-a pierdut viața.
Cazul similar de acum câtiva ani
Un caz similar s-a petrecut în 2018, când o tânără mamă a născut tot la o clinică din Constanța. Teodora Mocanu, femeia care a murit în 2018, avea 35 de ani și născuse la spitalul privat Armonia (fost Isis) din Constanța.
După o naștere naturală, a intrat în stop cardio-respirator, fiind resuscitată și transferată la Spitalul Județean Constanța. Medicii au încercat să o salveze de cinci ori, însă pe 24 ianuarie, în jurul orei 11.00, aceasta a murit. Teodora se afla la a doua naștere la acest spital, iar copilul a supraviețuit, potrivit ziuaconstanta.ro.
