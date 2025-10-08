O tânără de 29 de ani a murit la scurt timp după ce a născut la o clinică privată din Constanța

O femeie de 29 de ani a murit miercuri, în urma unor complicații apărute după naștere, la o clinică privată din Constanța. Starea ei s-a înrăutățit la scurt timp, iar medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență au încercat să o salveze, însă fără succes, potrivit IPJ Constanţa.

IPJ Constanța a transmis că, miercuri, în jurul orei 13:00, reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență au anunțat autoritățile despre moartea unei femei.

„În cursul zilei de astăzi, 8 octombrie a.c., în jurul orei 13.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța - Secția 1 au fost sesizați, de către reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța cu privire la decesul unei persoane”, a transmis Poliția din Constanța.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, femeia de 29 de ani, din Giurgiu, a ajuns de urgență la spital în noaptea precedentă, după ce a suferit complicații la o clinică privată, în urma nașterii. Polițiștii au anunțat că au deschis un dosar penal în legătură cu acest caz.

„Trupul neînsufleţit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

Surse citate de ȘtirileMedia susțin că aceasta a suferit o hemoragie severă după naștere, iar medicii au încercat să o salveze printr-o operație de histerectomie, însă pacienta a intrat în comă și a fost transferată de urgență la Spitalul Județean Constanța, unde și-a pierdut viața.

Un caz similar s-a petrecut în 2018, când o tânără mamă a născut tot la o clinică din Constanța. Teodora Mocanu, femeia care a murit în 2018, avea 35 de ani și născuse la spitalul privat Armonia (fost Isis) din Constanța.

După o naștere naturală, a intrat în stop cardio-respirator, fiind resuscitată și transferată la Spitalul Județean Constanța. Medicii au încercat să o salveze de cinci ori, însă pe 24 ianuarie, în jurul orei 11.00, aceasta a murit. Teodora se afla la a doua naștere la acest spital, iar copilul a supraviețuit, potrivit ziuaconstanta.ro.